29 Kasım Kanal D Yayın Akışı |Çok Güzel Hareketler Bunlar yeni bölümde neler olacak?

29 Kasım Pazar yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? hafta sonlarının vazgeçilmezi olan magazin programı Magazin D ile güne başlarken, akşam ise eski kadrodan Eser Yeneler'in sunumuyla ve yepyeni skeçler ile "Çok Güzel Hareketler Bunlar" seyirci ile buluşacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 29 Kasım Pazar Kanal D yayın akışı...

KANAL D 29 Kasım 2020 Pazar Yayın Akışı

06.30 Ankara'nın Dikmen'i

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik

13.00 Arda ile Omuz Omuza

14.00 Bir Annenin Günahı

16.00 Çarkıfelek

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

23.45 Bir Annenin Günahı

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle 29 Kasım pazar Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşmayı bekliyor. Bu hafta eski ekipten Eser Yenerler'in konuk olacağı ve tekrar sunacağı program bol bol güldürmeyi amaçlıyor...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Skeç yazmaktan kafası karışan Atakan’ın zor ve bir kadar da komik anları "Yazan Sarmalı" skeciyle karşınıza geliyor. Telefon tutkunu çocukların geçmişe yolculuğu, “Geçmiş Olsun” skeciyle ekrana geldi. Efsane diziler olan Dallas ve Aşk-ı Memnu’ya da gönderme yapan skeç izleyenleri çok güldürdü. Real Madrid oyuncusu Rıza’nın mahallesini ziyareti sırasında yaşananlar "Bu Gurur Hepimizin" skeciyle karşınızda! "Aklını Alırım" skecinde, karşısındakinin aklını okuyan çocuğun şok anlarını sahnelediler.

"Çaylak Holmes" ise kayıp kolyenin peşine düşen dedektiflerin başına gelenler herkesi güldürdü. Darlıkta bir dünya markası olmuş adamların kız isteme merasimi "Dardan Adamlar 4" skeciyle karşınızda! Kızlar yurdundaki kayıp eşyaların gizemi ve çok daha fazlası Çok Güzel Hareketler izleyici karşısındaydı.