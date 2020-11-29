29 Kasım Pazar sokağa çıkma yasağı bitti mi? Saat kaçta bitecek?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın sürecinde, ülkemizdeki vaka sayısı 28 Kasım itibarıyla 30 bin sınırını aştı. İçişleri Bakanlığı tarafından bulaş riskini en aza indirgemek amacıyla alınan kararlar kapsamında, bu hafta ikinci kez sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Saatlerinin biraz karmaşık olması sebebiyle vatandaşlar tarafından hala merak edilen bazı soruların cevaplarına biz de haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTTİ Mİ? SAAT KAÇTA BİTECEK?

28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 29 Kasım Pazar günü saat 10.00 itibarıyla sona erecek.

10.00 ile 22.00 saatleri arasında 20 yaş üstü ve 65 yaş altı vatandaşlar için yasak söz konusu değil yani dışarıya çıkılabiliyor.

29 Kasım Pazar günü saat 22.00'de tekrar başlayacak olan yasak 30 Kasım Pazartesi, saat 05.00'e kadar devam edecek. Bu kapsamda Pazar gecesi 22.00 ile Pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında sürecek olan kısıtlama, yeni haftada saat 05.00 itibarıyla sona erecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre sokak kısıtlaması;

28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar ve

29 Kasım Pazar günü saat 22:00’den 30 Kasım Pazartesi saat 05:00’e kadar olacak.

YEMEK YERLERİ

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri hafta sonu 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya gel­-al şekilde hizmet verecek. Hafta sonu akşam 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti yine verilebilecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü 10.00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak.

Geçen hafta illere gönderilen "Koronavirüs Yeni Tedbirleri" konulu genelgede belirtilen "açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar" ile "istisna kapsamında olan kişiler" başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonundaki sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacak.

YASAKTAN MUAF KİŞİLER

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre çalışan 65 yaş üstü, 20 yaş ve altı kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Ayrıca çalışanlar, iş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmeleri halinde kısıtlamadan muaf olacak.

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri kısıtlamalardan muaf olacak ve hizmet vermeyi sürdürecek.

Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT ve benzeri zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler de kısıtlamalardan muaf tutulacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI

Hafta sonları saat 10.00 ile 22.00 saatleri dışında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişilere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacak.