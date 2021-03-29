29 Mart 2021 Pazartesi ATV Yayın Akışı |Maraşlı yeni bölümüyle ATV'de

ATV 29 Mart 2021 Pazartesi Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne " Kahvaltı Haberleri" ile başlarken, hemen ardından "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yayınlanacak. Akşam ise "Maraşlı" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 29 Mart 2021 Pazartesi Yayın Akışı...

ATV 29 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maraşlı

MARAŞLI SON BÖLÜM ÖZETİ

Maraşlı, ağır yararlanan Mahur'u hastaneye yetiştirir. Öfkeli olan Maraşlı, intikamını hangi yoldan alacaktır? Sami'nin adamları tarafından vurulan Mahur hemen ameliyata alınır. Haberi duyan Aziz, Firuzan ve İlhan hastaneye koşarlar. Herkes Mahur'u koruyamadığı için Maraşlı'ya yüklenir. Maraşlı, kendisine kurulan bu kumpasın öcünü almak için ant içer. Peki Maraşlı'nın planı nedir?

Öte yandan Ozan'ın cesedini gömen İlhan ve Dilşad panik içerisindedir. Boşanmaya karar veren İlhan, Dilşad'ı evden kovmak ister. Fakat Dilşad kolay pes etmez, İlhan'ı tehdit eder. İlhan için geriye tek bir çözüm kalır. İlhan bu zor kararı uygulayabilecek midir? İlhan'ın kararını öğrenen Necati nasıl önlem alacaktır?