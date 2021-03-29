29 Mart 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 29 Mart 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda All Star" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 29 Mart 2021 Pazartesi yayın akışı...

TV8 29 MART 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Survivor

13:45 Doya Doya Moda All Star

17.45 Survivor Panaroma

20:00 Survivor

SURVİVOR 2021 SON BÖLÜM ÖZETİ (28 Mart Pazar)

Survivor 2021 yarışmacıları birleşme partisi öncesi dünyaca ünlü ses sanatçısı Jason Derulo’nun Dominik Cumhuriyeti’nde verdiği konserde bir araya geldi. Şarkı söyleme yarışmanın jürisi şarkıyı söyleyen yarışmacının rakip takımı oldu. Geceye damga vuran isimler hemen ortaya çıktı.

Ünlüler takımından İlayda 89 puanla, gönüllüler takımından Aleyna 90 tam puan alarak finale kaldı. İki yarışmacı kimin şampiyon olacağını belirlemek için birer kez daha sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi. Gecenin sonunda Aleyna oy çokluğuyla şarkı yarışmasının şampiyonu oldu. Survivor 2021 şarkı yarışmasını Aleyna kazandı.