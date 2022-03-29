29 Mart 2022 Salı günün spor manşetleri | Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu! Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından Galatasaray'da başkanlık seçimi yapılacak. Tarih de belli oldu. İşte 29 Mart 2022 Salı günün spor manşetleri...

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