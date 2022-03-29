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  3. 29 Mart 2022 Salı günün spor manşetleri | Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

29 Mart 2022 Salı günün spor manşetleri | Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

Burak Elmas'ın ibra edilmemesinin ardından Galatasaray'da başkanlık seçimi yapılacak. Tarih de belli oldu. İşte 29 Mart 2022 Salı günün spor manşetleri...

29 Mart 2022 Salı günün spor manşetleri | Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu! 1131