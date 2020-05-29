Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgın ne kadar kontrol altına alınmış olsa da salgının devam etmesi nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 29 Mayıs Koronavirüs Tablosu | İstanbul, Ankara koronavirüs haritası konusu internet arama motorlarında araştırılıyor. İşte detaylar...

29 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU|İSTANBUL, ANKARA KORONAVİRÜS HARİTASI

Bakan Koca, Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta demek yayılım devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkat, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALININ HER İKİSİNE BİRLİKTE uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım. notunu düştü.

28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Bakanlığın internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 559 test yapıldı, 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 30 hasta vefat etti, 1576 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 928 bin 209, vaka sayısı 160 bin 979, vefat sayısı 4 bin 461 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 683, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 339, iyileşen hasta sayısı 124 bin 369 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, son verilere ilişkin, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." paylaşımında bulundu.

DÜNYADA SON DURUM

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 909 bin 677’ye çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 362 bin 102 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 583 bin 4 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı, 5 milyon 909 bin 677’ye ulaştı.

SALGININ MERKEZİ ABD OLDU

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 768 bin 461 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 103 bin 330 kişi öldü.

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (438 bin 812), Rusya (379 bin 51), İspanya (284 bin 986), İngiltere (269 bin 127), İtalya (231 bin 732), Fransa (186 bin 238), Almanya (182 bin 452), Hindistan (165 bin 799), Türkiye (160 bin 979), İran (143 bin 849), Peru (141 bin 779), Kanada (88 bin 512), Şili (86 bin 943), Çin (82 bin 995), Meksika (81 bin 400), Suudi Arabistan (80 bin 185), Pakistan (64 bin 28), Belçika (57 bin 849), Katar (50 bin 914), Hollanda (45 bin 950), Bangladeş (40 bin 321), Belarus (39 bin 858), Ekvador (38 bin 471), İsveç (35 bin 727), Singapur (33 bin 249), Birleşik Arap Emirlikleri (32 bin 532), Portekiz (31 bin 596), İsviçre (30 bin 796), Güney Afrika (27 bin 403), Kolombiya (25 bin 366), İrlanda (24 bin 841), Endonezya (24 bin 538), Kuveyt (24 bin 112), Polonya (22 bin 825), Ukrayna (22 bin 382) ve Mısır (20 bin 793)."

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 37 bin 837, İtalya 33 bin 142, Fransa 28 bin 662, İspanya 27 bin 119, Brezilya 26 bin 764, Belçika 9 bin 388, Meksika 9 bin 44, Almanya 8 bin 570, İran 7 bin 627, Kanada 6 bin 877, Hollanda 5 bin 903, Hindistan 4 bin 711, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 461, İsveç 4 bin 266, Rusya 4 bin 142, Peru 4 bin 99, Ekvador 3 bin 313, İsviçre 1919, İrlanda 1639, Endonezya 1496, Portekiz 1369, Pakistan 1317, Polonya 1038, Şili 890, Mısır 845, Kolombiya 822, Ukrayna 669, Güney Afrika 577, Bangladeş 559, Suudi Arabistan 441, Birleşik Arap Emirlikleri 258, Belarus 219, Kuveyt 185, Katar 33 ve Singapur 23."