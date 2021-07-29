Resmi Gazete'de bugün (29.07.2021) | 29 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları29 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1 yayın akışı | Yine geçmişe yolculuğa çıkaracak! Seksenler TRT 1 ekranlarında!Biontech aşısı olanlar dikkat! Uğur Şahin müjdeli haber verdiSon dakika | ABD Alaska'da 8,2'lik deprem! Yer yerinden oynadı, tsunami uyarısı yapıldıBaşarılı oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'dan çarpıcı açıklamalar! Gençlik yıllarında çektiği sıkıntılar, duyanları şaşırttı!29 Temmuz 2021 Perşembe TRT 2 yayın akışı | Yabancı Sinema: Vincent'tan Sevgilerle TRT 2'de29 Temmuz 2021 Perşembe TV8 yayın akışı |Heyecan dorukta! MasterChef 2021 yeni bölümü ile TV8'deİstanbul, İzmir, Ankara 29 Temmuz 2021 su kesintisi! Sular ne zaman gelecek 29 Temmuz Perşembe29 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu | Ayçiçek yağı, Filiz çay ve Yoğurtta kaçırılmayacak indirimler!Çeyrek altın ne kadar, gram altın ne kadar? Son dakika altın fiyatları 29 Temmuz 2021
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 29 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı |Yabancı Sinema: Fındıkkıran ve Dört Diyar TV'de ilk kez ATV'de !

29 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı |Yabancı Sinema: Fındıkkıran ve Dört Diyar TV'de ilk kez ATV'de !

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de hemen ardından Kardeşlerim dizisi yayınlanacak. Akşam ise milyonların heyecanla izlediği sinema filmi Fındıkkıran ve Dört Diyar TV'de ilk kez ATV ekranlarında yer alacak. İşte 29 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı...

29 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı |Yabancı Sinema: Fındıkkıran ve Dört Diyar TV'de ilk kez ATV'de !

ATV'de 29 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 08:00'de Kahvaltı Haberleri ile günün nabzı tutulurken ardından 14:00'te yerli sinema Benim Adım Feridun ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'de yabancı sinema filmi Fındıkkıran ve Dört Diyar  izleyici ile buluşacak.

29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Benim Adım Feridun

16:15 Bir Zamanlar Çukuruova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Fındıkkıran ve Dört Diyar- Yabancı Sinema

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT