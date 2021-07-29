29 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı |Yabancı Sinema: Fındıkkıran ve Dört Diyar TV'de ilk kez ATV'de ! Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan ATV'nin yayın akışını sizler için derledik. Kahvaltı Haberleri ile güne başlayan ATV 'de hemen ardından Kardeşlerim dizisi yayınlanacak. Akşam ise milyonların heyecanla izlediği sinema filmi Fındıkkıran ve Dört Diyar TV'de ilk kez ATV ekranlarında yer alacak. İşte 29 Temmuz 2021 Perşembe ATV yayın akışı...

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ATV'de 29 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde yayınlanacak dizi ve programlar merak ediliyor. Saat 08:00'de Kahvaltı Haberleri ile günün nabzı tutulurken ardından 14:00'te yerli sinema Benim Adım Feridun ekranlarda olacak. Akşam kuşağında ise saat 20:00'de yabancı sinema filmi Fındıkkıran ve Dört Diyar izleyici ile buluşacak. 29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Kardeşlerim 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Benim Adım Feridun 16:15 Bir Zamanlar Çukuruova 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Fındıkkıran ve Dört Diyar- Yabancı Sinema akışıyayınatv