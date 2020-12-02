Piyasalar reform ve istihdam odaklı çalışmaların ne olacağını merakla beklerken dolar ve euro kuru düne oranla aynı seviyede seyrediyor. Dünya piyasaları koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmalarını izlemeyi sürdürürken döviz kurlarındaki son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler 2 Aralık Kasım Çarşamba dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? sorularını araştırıyorlar. Detaylar haberimizde...

1 DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde - 0,26 oranında değişim gösterdi. Saat 10.10 itibariyle bir dolar 7,8039 TL'de alınıyor, 7,8064 TL'den ise satılıyor.

1 EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde - 0,23 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,4175 TL, satış kuru ise 9,4305 TL’dir.

2 ARALIK ÇARŞAMBA DOLAR KURU NE KADAR OLDU BUGÜN?

Dolar kuru bugün açılışta 7,8230 liradan alınıyor, 7,8250 liradan satılıyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8480 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

2 ARALIK ÇARŞAMBA EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Piyasaların açılışında avro 9,4460 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,4480 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,4090 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2 Aralık Çarşamba günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

2 Aralık Çarşamba günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

BORSA İSTANBUL ARTIŞINI SÜRDÜRÜYOR

Yurt içinde, dün, önceki günkü kayıplarını fazlasıyla telafi ederek yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,25 artışla 1.325,29 puandan tamamladı. Dün 7,8316'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8250 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 aşısı ve ekonomik destek paketlerine ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde işsizlik ve ABD'de özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın Senato'da devam edecek sunumunun takip edileceğini bildirdi.

Yurt içinde, yarın açıklanacak enflasyon öncesi veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.