Deprem mi oldu? Son depremler neler?

Marmara Denizi'nde Saat 17.36'da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Yalova'nın Çınarcık ilçesinin 0,68 kilometre açığında meydana gelen deprem, 7,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi Yalova depreminin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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