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- Ümraniye'de iş yerinde patlama: 1 ölü (1)
- İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE KAZAN PATLADI: 1 ÖLÜ (1)
- TAKSİCİLER İDLİB ŞEHİTLERİ VE BAHAR KALKANI HAREKATI İÇİN ARAÇLARINA TÜRK BAYRAĞI ASTI
- 3.9 şiddetinde deprem!
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- İstanbul'da taksiciler Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için araçlarına bayrak astı
- Sınırı geçerken 6 yıldır baktığı kedisi ve köpeğinden vazgeçti