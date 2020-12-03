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  3. 3 Aralık Kanal D Yayın Akışı |İyi Aile Babası ilk bölümde neler olacak?

3 Aralık Kanal D Yayın Akışı |İyi Aile Babası ilk bölümde neler olacak?

Kanal D'nin 3 Aralık 2020 yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında sevilen programlarından "Gelinim Mutfakta" yayınlanırken, akşam ise yepyeni dizi "İyi Aile Babası" ilk bölümü ile seyirci karşısında olacak. İşte Kanal D 3 Aralık Perşembe yayın akışı...

3 Aralık Kanal D Yayın Akışı |İyi Aile Babası ilk bölümde neler olacak?

3 Aralık Perşembe  yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağının en sevilen programlarından "Gelinim Mutfakta" da bugün hangi yemekler yapılacak? Günün ikinci yarısında ise  yepyeni dizi "İyi Aile Babası" ilk bölümü ile seyirci karşısında yerini alacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 3 Aralık Perşembe  Kanal D yayın akışı...

3 Aralık Kanal D Yayın Akışı |İyi Aile Babası ilk bölümde neler olacak?

KANAL D 3 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

07.00 Sihirli Annem
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Fatmagül'ün Suçu Ne?
13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Yatıya Misafirim Var
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 İyi Aile Babası 

3 Aralık Kanal D Yayın Akışı |İyi Aile Babası ilk bölümde neler olacak?

YENİ DİZİ İYİ AİLE BABASI KONU NE?

Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu) İstanbul'da kliniği olan evli bir aile hekimdir. Eşine çocuklarına bağlı fedakar bir aile babasıdır. Üstelik annesiyle aynı apartmanda yaşamaktadır. Annesine olan bağlılığı nedeniyle sürekli eşi ve annesinin arasında kalır. Bir aile komedisi olan dizi oyuncu kadrosu seçimiyle de ilgi odağı oldu.

İYİ AİLE BABASI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu)
Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu)
Arife Pamuk (Melek Baykal)
Kerami Pamuk (Salih Kalyon)
Rıfkı Pamuk (Timur Acar)
Yağmur Pamuk (Bahar Şahin)

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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