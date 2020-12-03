3 Aralık Kanal D Yayın Akışı |İyi Aile Babası ilk bölümde neler olacak?

3 Aralık Perşembe yayın akışı nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağının en sevilen programlarından "Gelinim Mutfakta" da bugün hangi yemekler yapılacak? Günün ikinci yarısında ise yepyeni dizi "İyi Aile Babası" ilk bölümü ile seyirci karşısında yerini alacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 3 Aralık Perşembe Kanal D yayın akışı...

KANAL D 3 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

07.00 Sihirli Annem

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Fatmagül'ün Suçu Ne?

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Yatıya Misafirim Var

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 İyi Aile Babası

YENİ DİZİ İYİ AİLE BABASI KONU NE?

Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu) İstanbul'da kliniği olan evli bir aile hekimdir. Eşine çocuklarına bağlı fedakar bir aile babasıdır. Üstelik annesiyle aynı apartmanda yaşamaktadır. Annesine olan bağlılığı nedeniyle sürekli eşi ve annesinin arasında kalır. Bir aile komedisi olan dizi oyuncu kadrosu seçimiyle de ilgi odağı oldu.

İYİ AİLE BABASI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu)

Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu)

Arife Pamuk (Melek Baykal)

Kerami Pamuk (Salih Kalyon)

Rıfkı Pamuk (Timur Acar)

Yağmur Pamuk (Bahar Şahin)