3 Aralık Star TV Yayın Akışı |Sol Yanım yeni bölümde neler olcak?

3 Aralık Perşembe Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu üstlendiği "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" program ile güne başlarken, akşam ise akşamda yeni dizi "Sol Yanım" ikinci bölümüyle seyirci karşısına çıkacak . İşte 3 Aralık Perşembe Star TV yayın akışı...

STAR TV 3 Aralık 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Sol Yanım

SOL YANIM DİZİSİ İLK BÖLÜMDE NE YAŞANDI?

Annesinin bakımıyla ilgilenmenin yanı sıra, lüks bir otelde çalışan ve özel bir üniversitede burslu okuyan Serra; genç yaşına rağmen büyük sorumluluklar üstlenmek zorunda kalmıştır. Aynı üniversitede okuyan varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim ise derslerine olan ilgisizliği ve eğlence düşkünlüğü ile ailesinden ve özellikle babası İhsan Kutlusay’dan tepki görmektedir.

İşten çıkıp derse yetişmeye çalışan Serra, otelde yaşadığı bir olay sonucunda okula limuzinle giderek tüm bakışların üzerinde toplanmasına neden olur. Serra’nın ünü okulda hızla yayılırken, Selim’le tesadüfi tanışmaları ikisinin de yaşamlarını tümüyle değiştirecektir.

SOL YANIM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serra’nın gizemli haline tutulan Burak’ın girişimleri nasıl sonuçlanacak? Burak’a yardım için kolları sıvayan Biricik’in planı ne olacak? Burak’ın Serra’ya ilgisi git gide artarken, Serra ve Selim’in zoraki ders çalışması yeni atışmaları beraberinde getirecek.

Asena ve Selim arasındaki soğuk savaş devam ederken; Biricik’in Kutlusay Malikanesi’ne sürpriz ziyareti Asena’nın yeni planının fitilini ateşleyecek. Selim’e takıntılı biçimde aşık olan Hülya’nın beklenmedik hareketiyle Selim’in okuldaki ünü tehlikeye girecek. Serra, tüm iyi niyetiyle olaya müdahale ederken soyadının itibar kaybından korkan İhsan Kutlusay’ın öfkesi durdurulamayacak. Öte yandan hapishaneden yeni çıkan mahallenin belalısı Barbar’ın dönüşü ile ortalık karışacak.