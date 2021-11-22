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  3. 3 Avukat tarafından dolandırıldığını iddia eden Aygün Aydın'dan şoke eden çıkış! "Bu gidişle eskort olucam"

3 Avukat tarafından dolandırıldığını iddia eden Aygün Aydın'dan şoke eden çıkış! "Bu gidişle eskort olucam"

Hakan Sabancı'yı ifşa etmesiyle gündem olan Aygün Aydın yaptığı açıklamayla şaşırttı. Aygün Aydın "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" dedi.

3 Avukat tarafından dolandırıldığını iddia eden Aygün Aydın'dan şoke eden çıkış! "Bu gidişle eskort olucam"

İş insanı Hakan Sabancı'yla olan yazışmalarını sosyal medya hesabından paylaşan ve sosyal medyada aldığı tepkilerle gündeme gelen oyuncu Aygün Aydın, aldığı tepkiler karşısında sosyal medya hesabından, Türk milletine karşı hakaret içerikli ifadeler kullanmıştı.

Aydın hakkında, kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Aygün Aydın hakkında, sosyal medyada Türk milletine hakaret ettiği gerekçesiyle, ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçlamasıyla 2 yıla kadar hapsi istendi.

AVUKATLARI TARAFINDAN DOLANDIRILDIĞINI İDDİA ETTİ

Bu haberin ardından Aydın yaptığı bir paylaşımla şoke etti. Aydın avukatları tarafından dolandırıldığını iddia ederek "Param yok, elimdeki eşyaları sattım" dedi. Aydın aldığı cezayla ilgili ise "Ben bunları gerçekte Türk milleti kurum ve organlarına söylemedim" açıklamasında bulundu.

3 avukat tarafından dolandırıldığını iddia eden Aygün Aydın dan şoke eden çıkış! Bu gidişle eskort olucam

ESKORTLUK AÇIKLAMASI

Aygün Aydın açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var."

3 avukat tarafından dolandırıldığını iddia eden Aygün Aydın dan şoke eden çıkış! Bu gidişle eskort olucam

Daha önce intihara teşebbüs ettiğini söyleyen Aygün Aydın hapis kararı çıkarsa yine intihara teşebbüs edebileceğini söyledi.

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