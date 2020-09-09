3 ayrı suçtan yargılanan Kılıçdaroğlu’nun avukatının davası başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in üç ayrı suçtan 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme, yetkisizlik kararı vererek davanın Ankara'ya gönderilmesine hükmetti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, "kamu görevlisine hakaret', "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Celal Çelik katılmazken, müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ile sanık avukatları hazır bulundu.

DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Duruşmada sanık avukatları Çelik'in bronşit olduğunu ve Covid-19 şüphesi taşıdığını, bu nedenle mahkemeye mazeret dilekçesi gönderdiklerini belirterek, eylemlerinin Ankara'da gerçekleşmesi sebebiyle yetkisizlik talep ettiklerini söyledi. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı ise duruşmada söz alarak şikayetçi olduklarını belirtti. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, katılma talebinin kabulünü ve yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Ankara nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, suça konu eylemlerin yoğunlukla Ankara'da gerçekleşmesi ve sanığın sorgusunun henüz yapılmadığını belirterek dosyanın Ankara nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede şüpheli Celal Çelik'in "kamu görevlisine hakaret', "terör örgütü propagandası yapmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.