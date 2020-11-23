3 çocuk annesi kadın, annesini kocasıyla yatakta yakaladı

The Sun gazetesi The Sun's Dear Deidre bölümünde sık sık insanlar kendi yaşadıklarını anlatıp çözüm istiyor. 23 yaşındaki üç çocuk annesi kadının da mektup yazarak anlattıkları herkesi dehşete düşürdü. Kocasını annesiyle yakaladığını söyleyen kadın travmayı hala atlatamadığını da ekledi.

Pandemi nedeniyle kendisinden 5 yaş büyük eşiyle ve çocuklarıyla birlikte annesinin evine taşındığını anlatan kadın bin pişman olduğunu aktardı.

''NE OLDUYSA KORONAVİRÜS SÜRECİNDE OLDU''

Talihsiz kadın yaşadıklarını yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

''Virüs patlak verdikten sonra 28 yaşındaki kocamla üç çocuğumuzla beraber annemin evine taşındık."

"Bir süre sonra annem ve kocam sürekli arkadaşları ile buluşacaklarını söyleyerek dışarı çıkmaya başladılar. Annem ve kocamın yakınlaşmasından sonra aralarında ilişki olduğundan şüphe ettim."

KOCAMIN SESİNİ TANIDIM

"Bir gün arkadaşımla parkta buluştuktan sonra eve geldim. İçeri girdiğimde annemin yatak odasından sesler geliyordu. Önce annemin bir arkadaşını ile odasında ilişkiye girdiğini düşündüm ama odanın kapısına yaklaşınca odadan gelen erkek sesinin kocamın sesi olduğunu anladım ve kapıyı açtığımda, annemle kocamı yatakta uygunsuz bir şekilde yakaladım."

KENDİME GELEMEDİM

"Hayatta en çok güvendiğim insanlar olan annem ve kocamın bana bu ihaneti yapmalarından dolayı kendime gelemedim. Şuan ne yapacağımı bilemiyorum." dedi. Sorunları olan okurlara öğüt veren yazar ise kadına, kayınvalide ve damadın ilişkiye girmesinin savunulacak bir tarafı olmayacağını ve biran önce kocasından boşanma işlemlerine başlaması gerektiğini söyledi.