3. doz aşılama ne zaman? Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası flaş açıklama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi.

Kritik toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yazılı açıklama paylaştı.

Bakan Koca, basın açıklaması görseline yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir."

Kritik toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi::

"Koronavirüs Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, vakaların ve hastaneye yatışların yaş dağılımı ve 3 doz aşı uygulaması gündemi ile bir araya geldi.

Günlük verilerden de takip edebildiğiniz üzere aşı programımız başarı ile sürmektedir. En riskli yaş grubu olarak gördüğümüz 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan başlayarak bir aşı programı planlamış ve devreye almıştık.

Mevcut durumda ülkemizde 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için aşı tanımlanmış ve yüksek aşılanma oranlarına yaklaşılmıştır. Bu durum vaka sayılarının yaş ortalamasını düşürmüş durumdadır. Bugün itibariyle aktif vakalarımızın %50’den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşmaktadır. Gençlerimizin daha çok hastalığa yakalanıyor olmasının ardında aşılama programımızda 18 yaş ve üzerinin öncelikli olması var. Bununla birlikte gençlerimiz aktif vakalar içinde daha yüksek oranda bulunsalar da bu durum hastaneye yatışlara ve yoğun bakıma girişlere yansımamıştır. Gençlerimiz hastalığa daha çok yakalansa da daha az hastaneye yatışa ihtiyaç duymaktadır. Ancak gençlerimiz hastalığın ailelere ve büyüklere taşınmasında rol oynamaktadır. Son 1 ay içinde vefat eden vatandaşlarımız içinde en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdadır

BİONTECH'TE 3. DOZ AŞILAMAYA ŞU AN İÇİN GEREK VAR MI?

2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmaya ihtiyaç duyup duymayacağı konusunda değerlendirmeler de yapılmıştır. Daha önce açıkladığımız üzere 2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun devam ettiği değerlendirilmiştir. Bu konuda aşı olduğu halde virüse yakalananlar üzerinden yapılan incelemelerimiz sürmektedir. Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. Doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum.

Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız. Mevcut aktif vakaların genç olması sağlık sistemini zorlamıyor olsa da halen yüksek sayıda enfekte olmuş kişinin bulunması kabul edilebilir değildir.

Aşı ile toplum bağışıklığı sağlanmadan tedbirlerin gevşetilmesi mümkün değildir. Aşı ile toplum bağışıklığını elde etmenin de en hızlı yolu en kısa sürede aşı olmaktır. Lütfen vakti gelen aşısını olsun. Eksik aşılı kimse kalmasın.

Bu süre zarfında da temel koruyucu üç tedbirimiz olan maske, mesafe ve temizlik kurallarına tavizsiz uymalıyız. Bağışıklık elde edene kadar maske ve mesafe vazgeçilmez koruyucularımızdır."