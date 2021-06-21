3. doz ne zaman? İşsizler ve öğrenciler ne zaman aşı olacak? Normal hayata dönme planı yapıldı!

Pandemiyle mücadelede sona geliniyor. Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi. Sağlık Bakanlığının çalışmaları hızlandırmasıyla aşılama sürecinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmaya başlandı.

Aşı tedariklerindeki sorunlar tamamen giderilince ülke genelindeki kısıtlamaların bir çoğu kaldırıldı. Yaz boyunca da pandeminin seyri hem aşı takvimi izlenecek ve güz planı çıkartılacak.

Hükümette yapılan toplantılara göre takvim planlandığı gibi işlerse normal hayata geri dönülecek. Sonbahar gelmeden ülkenin en az yüzde 70’inin aşılanması ve toplumsal bağışıklığın kazanılması hedefleniyor.

HEDEF LİSTE

Temmuz'un 15'inden sonra 18 yaş üstündekiler aşılanmaya başlanacak. İşsizler ve diğer öğrenciler için planlamalar yapılacak. Aşılama süreci böyle sürerse ağustos sonunda tek toz aşı olmayan kalmamış olacak. Eylül ayında vatandaşların yüzde 70’ine iki doz aşı yapılmış olacak.

3. DOZA SİNOVAC İLE BAŞLANACAK

Hatırlatma dozlarıyla ilgili de ilk grup için 3. doz aşılar temmuz ayında masaya yatırılacak. Yeterli miktarda Sinovac aşısının olması nedeniyle hatırlatma dozları Sinovac ile başlayacak. İsteyenlere ise üçüncü doz aşıları seçme şansı verilecek.

ECZANELERDE AŞILAMA YAPILACAK MI?

Aşı uygulamasın da kapsam genişleyecek. Eczanelerde aşı uygulaması yapılabilmesi için girişimlerde bulunuldu.

Gaziantep'de büyük AVM'lerde aşı merkezleri kuruldu. Aşılama çalışmalarında Edirne, Çanakkale, Sinop, Muğla, Balıkesir hız konusunda ilk 5’te yer aldı. Bu oranlara göre toplumsal bağışıklığı da öncelikle bu iller yakalayacak.

ÇOCUKLARA AŞI NE ZAMAN?

12-18 yaş grubu çocuklara okullar açılmadan aşı yapılması hakkında ise görülmeler sürüyor. Öte yandan İsrail, ABD ve Kanada gibi ülkelerin, bu yaş grubunu aşı kapsamına aldığı biliniyor.

Kaynak: Hürriyet