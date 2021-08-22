3. dozda hangisi daha etkili? Turkovac mi Sinovac mı? O soru cevap buluyor

Türkiye'nin üretime hazır hale getirmek için yoğun çaba sarf ettiği Turkovac'ın test aşamaları hız kesmeden devam ediyor. Haziran ayında başlayan ve 40 binden fazla gönüllüye uygulanacak olan Faz 3 araştırması devam ederken, yeni bir çalışmaya başlandı. Faz 2 araştırması olan çalışmayla birlikte Sinovac ve Turkovac'ın kıyaslanmasını sağlayacak olan üçüncü doz aşılar, İstanbul'da ilk gönüllülere uygulanmaya başladı.

"ETKİ MEKANİZMALARI BENZER"

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Sorumlusu ve Sorumlu Araştırmacı Doç. Dr. Mehtap Aydın, üçüncü dozda Sinovac-Turkovac karşılaştırmalı çalışması hakkında açıklamada bulundu. "İki aşıyı karşılaştırmamızın sebebi, ikisinin de etki mekanizmaları benzer olması. Türkiye'nin her yerinden iki doz aşısını yaptırmış, üzerinden üç ay geçmiş olan kişilere e-nabız'dan gönüllü olabileceklerine dair mesaj gidiyor. Bu vatandaşlar 0216 656 56 16 numaralı telefondan bize ulaşarak randevu alıp çalışmaya dahil olabilirler" dedi.

"BELKİ DE ÇALIŞMANIN SONUNDA YERLİ AŞIYI YAPABİLECEĞİZ"

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam ise, "Bu çalışmanın sonucunda yeterli sonuç elde edilirse üçüncü doz uygulamasında yerli aşının erken dönemde devreye girmesini bekliyoruz. Üç aylık bir süre sonra yerli aşının etkinliği belli olacak ve belki de yerli aşıyı çalışmanın sonucunda rahatlıkla yapabileceğiz" açıklamasında bulundu. Doç. Dr. Mehtap Aydın da, "Hastaların çalışmaya alınması için kişinin kovid olmaması gerekiyor." diye belirtti.

"KİŞİ HANGİ AŞIYI OLDUĞUNU BİLMİYOR"

Mehtap Aydın, "Onun için bir PCR testi ve kan tahlili alıyoruz. PCR testinin sonucunu bekliyoruz eğer negatif çıkarsa bu kişi çalışmaya giriyor. Kişi hangi aşıyı olduğunu bilmiyor. Bir hemşiremiz o gönüllüde hangi aşı tanımlanmışsa o aşıyı alıyor diğer hemşiremize veriyor, diğer hemşire hangi aşıyı verdiğini bilmeden yapıyor. Yani gönüllülerimizin hangi aşıyı olduğunu bilmiyoruz. Ama 80 gün sonra kendilerine söylüyoruz" ifadelerine yer verdi.

"EN UFAK BİR SIKINTIDA BİZE ULAŞABİLİYORLAR"

Aşıdan sonra 80 günlük süreç içerisinde hastaları takip ettiklerini söyleyen Aydın "En ufak bir sıkıntıları, akıllarına takılan bir soru ya da herhangi bir yan etki olursa telefondan bize ulaşabiliyorlar. Bu kişiler kovid geçiriyor mu geçirmiyor mu buna bakıyoruz. Aşının etkinlik ve güvenliğine bakıyoruz. Bu çalışmayı bir haftadır yürütüyoruz ve toplam 200'den fazla hastaya uygulayacağız. O hasta sayısına ulaştığımız zaman bitireceğiz. Türkiye'nin her yerinden iki doz aşısını yaptırmış, üzerinden üç ay geçmiş olan kişilere e-nabız'dan gönüllü olabileceklerine dair mesaj gidiyor. Bu vatandaşlar 0216 656 56 16 numaralı telefondan bize ulaşarak randevu alıp çalışmaya dâhil olabilirler."