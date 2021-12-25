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  3. 3 harfli market zincirinden indirim açıklaması! Fiyatlar düşüşe geçen kura göre belirlendi! Sıra diğerlerinde!

3 harfli market zincirinden indirim açıklaması! Fiyatlar düşüşe geçen kura göre belirlendi! Sıra diğerlerinde!

Döviz kurlarındaki düşüş sonrası, marketlere yapılan indirim çağrısı yanıt buldu. ŞOK marketler, yukarı çıkan fiyatların aşağı indirileceğini duyurdu.

3 harfli market zincirinden indirim açıklaması! Fiyatlar düşüşe geçen kura göre belirlendi! Sıra diğerlerinde!

Döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle, market reyonlarında fahiş fiyatlı ürün satmaktan ilk vazgeçen marka ŞOK marketler oldu. Üç harfli market zincirinden gelen açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı" ifadeleri yer aldı.

3 harfli market zincirinden indirim açıklaması! Fiyatlar düşüşe geçen kura göre belirlendi! Sıra diğerlerinde!

DÜŞÜŞ YAŞAYAN KURA GÖRE FİYATLAR BELİRLENDİ

ŞOK marketlerden yapılan indirim açıklamasında, "Döviz kurunun düşmesi kaynaklı indirim yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Şok Market'te 5 litrelik ayçiçek yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30'lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya, 700 gram taze kaşar 49,90'dan 39,90'a indirildi.

3 harfli market zincirinden indirim açıklaması! Fiyatlar düşüşe geçen kura göre belirlendi! Sıra diğerlerinde!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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