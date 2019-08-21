3 isim daha görevden uzaklaştırıldı
Daha önce teröre destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 muhtar görevden alındı.
Batman Valiliği Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından, teröre destek verdikleri iddiasıyla 3 muhtar görevden uzaklaştırıldı.
Haklarında teröre destek verdikleri iddiasıyla daha önce dava açılan 2’si mahalle, 1’i köy muhtarı sabah saatlerinde görevden alındı.
GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDILAR!
Korik Mahallesi muhtarı İzzet Çere, Çay Mahallesi muhtarı Mehmet Taş, Batman merkeze bağlı Kösetarla köyü muhtarı Kadri Tirki görevden uzaklaştırıldı.
Muhtarların görevden uzaklaştırılmasıyla yerlerine görevlendirilecek azaların hafta içinde belirleneceği kaydedildi.
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