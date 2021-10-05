3. kattan düşerek can veren Şebnem Köker'in ölümüne ilişkin savcılık iddianameyi hazırladı! Cinayet mi, yoksa intihar mı?

Olay İstanbul Kadıköy'de Haziran ayında gerçekleşti. 29 yaşındaki Şebnem Köker İzmir'de bir hastanede hemşire olarak görev yapıyordu. Hafta sonu İstanbul'a gelen Köker, erkek arkadaşı Timuçin B. ile pansiyonda kaldı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde hemşire Köker'in binanın 3. katından düşerek hayatını kaybettiği ifade edildi. Ancak genç kadının ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu belirlenememişti.

TARTIŞIP AYRI ODADA UYUMUŞTUK

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olay hakkında soruşturma açtı. Soruşturma çerçevesinde Köker'in öldüğü gece birlikte kaldığı erkek arkadaşı Timuçin B. ifadeye alındı. Timuçin B., tartıştıklarından dolayı diğer odada uyuduğunu, gürültü duyup gittiğinde ise cansız bedenini yerde gördüğünü söyledi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SALINDI

İfadesinin ardından serbest kalan Timuçin B., tekrar gözaltına alındı fakat adli kontrol şartıyla yine salındı. Karara savcılık tarafından itiraz gelse de sonuca etki etmedi. Kızının kaza ya da intihar sebebiyle hayatını kaybetmediğini belirten Şebnem Köker'in babası Abdullah Köker şüphelerin ortadan kaldırılması için yetkililerden yardım istedi. Kızının cinayete kurban gittiğini söyledi.

TİTİZ SORUŞTURMA

Titizlikle soruşturma yürüten savcılık, olayla alakalı tanıkların teker teker ifadesine başvurdu. İçlerinden bazıları pansiyonda o gece kalan diğer konuklardı. İfadelerinde çiftin o gece tartıştıklarını, seslerin de kendi odalarına kadar ulaştığını söylediler.

CANLANDIRMA YAPILDI

Genç kadının ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu tarafından 'düşme' olarak tespit edilmişti. Fakat bu düşmenin atlama mı yoksa atılma mı olduğu bilinmiyordu. Bir cansız manken kullanılarak olayın canlandırılması yapıldı. Prova sonrasında genç kadının atılmış olsa bile daha uzağa düşebileceği şeklinde görüş bildirildi.

SANIĞIN İFADESİNDEKİ ÇELİŞKİLER

Diğer dikkat çeken durum da Timuçin B.'nin emniyete ve arkadaşlarına olayı farklı şekillerde anlatmasıydı. Emniyette "sonradan gördüm" diyen şahıs, arkadaşlarına, "o atlamak isterken tutmaya çalıştım ancak tutamadım" şeklinde konuşmuştu. Sanığın arkadaşları da durumu emniyette belirttiler.

Bu çelişkilerin ışığında savcılık kararını verdi. "kasten öldürme" suçundan Timuçin B.'ye müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Eğer mahkeme iddianameyi kabul ederse Timuçin B. cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.