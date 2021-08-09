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  3. 3 Kız çocuğundan haber alınamıyor, piknik yapmaya gidiyoruz deyip geri dönmediler!

3 Kız çocuğundan haber alınamıyor, piknik yapmaya gidiyoruz deyip geri dönmediler!

İstanbul Hadımköy'de oturan 3 kız çocuğu piknik yapmak için evden çıktı ve bir daha haber alınamadı.

3 Kız çocuğundan haber alınamıyor, piknik yapmaya gidiyoruz deyip geri dönmediler!

Hadımköy'de oturan Eslem Tuana Yüksel(15), Efsa Yüksel (13), Nazar Memiş (11) ailelerine piknik yapacaklarını söyleyerek evden çıktı. 2'si kardeş 3 kız çocuğu eve dönmeyince aileler aramaya başladı. Kızlarını bulamayan aileler polise haber verdi.3 kız çocuğunun bulunması için polis ekipleri harekete geçti.

3 Kız çocuğundan haber alınamıyor, piknik yapmaya çıkıyoruz deyip geri dönmediler!

YANLARINA KIYAFET ALMIŞLAR

Kayıp Eslem Tuana ve Efsa'nın annesi Semra Yüksel, “İki kızım saat 17.30 gibi 'bahçede piknik yapacağız' diyerek evden çıktı. Ben de izin verdim. Evde çantalarına kıyafet koydular. Kıyafetleri sorduğumda 'anne arkadaşıma vereceğim ve kıyafetlerle bebeklerimize kıyafet dikeceğiz' dediler. Akşam hava kararınca eve gelmediler. Ben de dışarı bakmaya çıktım. Yolda diğer kaybolan kızın annesini gördüm. O da kızını aramaya çıkmıştı. Ancak kızlarımızı bulamadık" dedi.

BÜYÜK KIZIM EN SON ÖZBEK BİRİYLE MESAJLAŞMIŞ

Anne Semra Yüksel,"Polis kızlarımın telefonunu inceledi, en son Özbek biriyle mesajlaşmışlar. Kızım o kişiye ben basketbol oynamaya gideceğim" demiş. Şuanda Özbek şahıs gözaltında diye belirtti.

"KIZLARIMA SESLENİYORUM LÜTFEN EVE DÖNÜN 

Anne Yüksel, "Eslem Tuana, Efsa ve Nazar aralarında başka bir kız arkadaşlarına, 'biz üniversiteyi kazanınca Kore'ye gideceğiz. Korece öğreneceğiz' demiş. Eslem Tuana ve Efsa bu kore dizilerinin hayranıydı. Polis kızlarımın tabletlerini inceledi, gördük ki hep onları izlemişler. Buradan kızlarıma sesleniyorum. Size bir şey yapmayacağız. Lütfen eve dönün. Kardeşiniz sizi bekliyor. Sizi çok seviyorum ne olur geri dönün"dedi.

 

 

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