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  3. 3 Mart 2022 Perşembe günün spor manşetleri | Beşiktaş kupada havlu attı!

3 Mart 2022 Perşembe günün spor manşetleri | Beşiktaş kupada havlu attı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak yarı final şansını kaybetti.

3 Mart 2022 Perşembe günün spor manşetleri | Beşiktaş kupada havlu attı! 1132