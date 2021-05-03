3 Mayıs Elektrik kesintisi İstanbul 2021 BEDAŞ başlığı internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de BEDAŞ'ın resmi internet sayfasında yayımlanan bu listeyi haberimizde derledik.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdaki verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 1116 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

3 MAYIS ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL 2021 BEDAŞ

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 MAYIS 2021

NO: 3541649

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, BALABAN, GAZETE, UĞURLU sk bölgelerinde 03/05/2021 10:00:00 - 03/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3543335

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah HAZİNE sk bölgelerinde 03/05/2021 13:00:00 - 03/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 MAYIS 2021

NO: 3553416

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 03/05/2021 10:00:00 - 03/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3553406

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2169., 2170., 2171., 2172., 2173., 2174., 2175., 2176., 2177., 2178., 2179., 2180., 2184., 2190., BARBAROS, KIŞLA sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 546., 549. ÇIKMAZ, 550., 551., BARBAROS sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah DEMİRKAPI sk bölgelerinde 03/05/2021 12:00:00 - 03/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 MAYIS 2021

NO: 3579316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ALEV sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR, SİTE 1, SİTE YOLU sk bölgelerinde 03/05/2021 05:00:00 - 03/05/2021 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3552120

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKASYALAR, CİCOZ YOLU, SEDİR, SÜMBÜL sk / MURATPAŞA mah CİCOZYOLU, KAMİL sk bölgelerinde 03/05/2021 10:00:00 - 03/05/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3582322

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah MİLLET, TEMEL, ÇAM, İKİZLER sk bölgelerinde 03/05/2021 10:00:00 - 03/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3567382

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ŞAHİN sk bölgelerinde 03/05/2021 12:00:00 - 03/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3567380

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah GÜLAY, HAYIR, TUNA sk bölgelerinde 03/05/2021 13:00:00 - 03/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 MAYIS 2021

NO: 3573323

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah BÜYÜKDERE, KIVILCIM, LEVENT sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 03/05/2021 10:00:00 - 03/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 MAYIS 2021

NO: 3603348

İSTANBUL ÇAKIL mah AKTAŞ ÇIKMAZI, AKTEPE ÇIKMAZI, BERHUDAR, BERİL, CELAL İLALDI, DİNÇER, DİYAR, EGENUR, EKBER, EKER, EKREM ÇIKMAZI, ELA, ELMAS, ELVAN, ELÇİ, EMANET ÇIKMAZI, ERCAN ÇIKMAZI, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERDAL, ERDİNÇ ÇIKMAZI, ERENGÜL, ERSİN ÇIKMAZI, ERTÜRK ÇIKMAZI, ERYAMAN ÇIKMAZI, ERYİĞİT ÇIKMAZI, ERİK, ESAS ÇIKMAZI, EĞİLMEZ, FENER, GÜLİSTAN, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAZLIHAN, ÇAKIL YOLU, ÇATALCA, ÇAVUŞ, ÖZGÜ, ÜSTÜN, ÜZEYİR COŞKUN sk bölgelerinde 03/05/2021 13:00:00 - 03/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 MAYIS 2021

NO: 3552101

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1131., 1137. sk bölgelerinde 03/05/2021 09:00:00 - 03/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3552134

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 842., 843., 844., 849., ATIŞALANI sk bölgelerinde 03/05/2021 11:00:00 - 03/05/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 MAYIS 2021

NO: 3552100

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah ADİLE NAŞİT sk bölgelerinde 03/05/2021 10:00:00 - 03/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 MAYIS 2021

NO: 3581323

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -DEFTERDAR mah sk bölgelerinde 03/05/2021 00:01:00 - 03/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 MAYIS 2021

NO: 3557326

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ŞEHREMİNİ mah BÜYÜK SARAY MEYDANI, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 03/05/2021 12:30:00 - 03/05/2021 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 MAYIS 2021

NO: 3567397

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, RUMELİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KÖSE, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 166. sk bölgelerinde 03/05/2021 10:00:00 - 03/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3567398

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 293., 296., 297., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 304., BAŞARAN, CENGİZ TOPEL, RUMELİ sk / ŞEMSİPAŞA mah 19., 21., 23., 24., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 37., 41., CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KÖSE, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 166. sk bölgelerinde 03/05/2021 13:00:00 - 03/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 MAYIS 2021

NO: 3557320

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, ALAYBEY, AYŞİN, BAHÇELER, BİNNAZ, ESKİ BEŞİKTAŞ, NURTAÇ, SEVİLEN, ÇAMPARK, İLKNUR, ŞEVKETPAŞA, ŞİFA sk bölgelerinde 03/05/2021 10:00:00 - 03/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3589327

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah AYTEKİN, DEFİNE, DEMİRBAŞ, DEMİRBAŞ ÇIKMAZI, DONANMA, ULUBAŞ, ÇELİK, ŞEBNEM sk bölgelerinde 03/05/2021 10:00:00 - 03/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3564328

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah CENGİZ TOPEL, DEFNE, GÖÇEN, GÜNEŞ, HELAL, OKUL ARKASI, İSTİKLAL, ŞEFKAT sk bölgelerinde 03/05/2021 10:00:00 - 03/05/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 MAYIS 2021

NO: 3559321



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BERHAN, PEMBEGÜL sk bölgelerinde 03/05/2021 10:00:00 - 03/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 MAYIS 2021

NO: 3589319

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah PERPA sk bölgelerinde 03/05/2021 10:00:00 - 03/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3589322

ISTANBUL ŞİŞLİ ilce -HALİL RIFAT PAŞA mah sk İSTANBUL ŞİŞLİ ilce -HALİL RIFAT PAŞA mah sk bölgelerinde 03/05/2021 12:00:00 - 03/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 MAYIS 2021

NO: 3552316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2977., 2982., 2983. sk bölgelerinde 03/05/2021 00:05:00 - 03/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3552317

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2985. sk bölgelerinde 03/05/2021 03:00:00 - 03/05/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3566331

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 10., 12., 13., 14., 15., 15/1., 16., 17., 18., 19., 193., 194., 197., 198., 199., 200., 200/1., 201., 202., 203., 204., 205., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 03/05/2021 12:00:00 - 03/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3566319

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2121., 2128., 2131., 2133., 2135., 2136., 2137., 2138., 2139., 2139/1., N, ORHAN GAZİ sk / YUNUS EMRE mah 1385. sk bölgelerinde 03/05/2021 12:00:00 - 03/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3564741

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2488., 2493., 2494., 2495., 2496., 2497., 2500., 2501., 2502., 2503., 2504., 2505., 2506., 2806., ATATÜRK, MİMAR SİNAN, U, V sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 03/05/2021 12:00:00 - 03/05/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3566320

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2121., 2128., 2131., 2133., 2135., 2136., 2137., 2138., 2139., 2139/1., N, ORHAN GAZİ sk / YUNUS EMRE mah 1385. sk bölgelerinde 03/05/2021 13:00:00 - 03/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3566321

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2001., 2002., 2006., 2083., 2084., B, ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MEVLANA sk bölgelerinde 03/05/2021 14:00:00 - 03/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ 3 MAYIS 2021

NO: 3564344

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 10., DEMİRCİLER SİTESİ 9. sk / ÇIRPICI mah 1. TAŞOCAĞI, 2. TAŞOCAĞI, 3. TAŞOCAĞI (G/4), 3. TAŞOCAĞI (G/5), SEYİTNİZAM, ÇINAR 10, ÇINAR 9, ŞEHİT YILDIRAY MENTEŞE sk bölgelerinde 03/05/2021 00:01:00 - 03/05/2021 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3564342

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 10., DEMİRCİLER SİTESİ 4., DEMİRCİLER SİTESİ 8., DEMİRCİLER SİTESİ 9. sk bölgelerinde 03/05/2021 01:15:00 - 03/05/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3564343

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 7., DEMİRCİLER SİTESİ 8., DEMİRCİLER SİTESİ 9. sk bölgelerinde 03/05/2021 05:00:00 - 03/05/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3609383

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 232., 29/1., 29/2., 62/1., 62/2., 62/3., 62/4., 62/5., 63., 64/3., 64/4., 64/5., 64/7., 64/8., 65., 65/10., 65/11., 65/8., 67., 67/2., 67/3., 67/4., BEKİR SUBAŞI, MERV, İSA YUSUF ALPTEKİN, ŞEHİT CEM AKGÜN sk / SÜMER mah 27., 27/11., 27/3., 27/4., 29/2., 29/8., 67. sk bölgelerinde 03/05/2021 13:00:00 - 03/05/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.