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  3. 3 Ocak 2022 Pazartesi günün spor manşetleri | 4 büyüklerde transfer yarışı sürüyor!

3 Ocak 2022 Pazartesi günün spor manşetleri | 4 büyüklerde transfer yarışı sürüyor!

Ligin ikinci devresine eksiklerini kapatarak girmek isteyen 4 büyüklerde transfer hareketliliği sürüyor. İşte 3 Ocak 2022 Pazartesi günün spor manşetleri...

3 Ocak 2022 Pazartesi günün spor manşetleri | 4 büyüklerde transfer yarışı sürüyor! 1131