Avrupa Birliği, 2020 bitiminden önce koronavirüs aşısı bekliyorHakan Altun ile Gonca Vuslateri sevgili mi?Şans Topu çekiliş sonuçları 25 Kasım 2020 | Milli Piyango İdaresiÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 25 Kasım 2020 Çarşamba| Çılgın Sayısal Loto Sonuç Sorgulama ekranıErgene Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet armağanıFOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle | 25 Kasım ÇarşambaRegl ağrısı neden olur? Nasıl geçer? Regl ağrısına ne iyi gelir?Pendik Belediyesi'nden Aydos temizliği! Bir kamyon dolusu çöp çıktıMersin'de kamyonun çarpması sonucu 10 yaşındaki çocuk hayatını yaşamını yitirdiAntalyaspor - Pendikspor maçı CANLI İZLE LİNKİ
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 3 proje oylamaya açıldı: Kadıköy meydanının yeni yüzünü İstanbullular belirleyecek!

3 proje oylamaya açıldı: Kadıköy meydanının yeni yüzünü İstanbullular belirleyecek!

Kadıköy Meydanı tasarımı için üç farklı proje İstanbulluların beğenisine sunuldu. Vatandaşlar projeleri oylayacak ardından en çok oy alan proje hayata geçirilecek. Oylamalar 17 Aralık tarihine kadar istanbulsenin.org üzerinden yapılacak.

3 proje oylamaya açıldı: Kadıköy meydanının yeni yüzünü İstanbullular belirleyecek!

Taksim meydanı projesinin ardından bu kez Kadıköy meydanı için 3 farklı proje oylamaya açıldı. Oylamadaki 3 projeden hangisi en çok oyu alırsa Kadıköy Meydanı o projeye göre yapılacak. 

Kadıköy meydanı tasarımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yapılacak. 

KARAR SENİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabında "Kadıköy, hak ettiği meydana kavuşacak. Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması'nda artık #KararSenin #KadıköySenin" notu ile yapılan paylaşımda, Kadıköy Meydanı tasarımı için üç projenin oylamaya açıldığını duyuruldu.

İstanbul'da oturan vatandaşlar, 17 Aralık tarihine kadar istanbulsenin.org üzerinden seçtikleri projeye oy verebilecek.

 

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT