3 proje oylamaya açıldı: Kadıköy meydanının yeni yüzünü İstanbullular belirleyecek!

Taksim meydanı projesinin ardından bu kez Kadıköy meydanı için 3 farklı proje oylamaya açıldı. Oylamadaki 3 projeden hangisi en çok oyu alırsa Kadıköy Meydanı o projeye göre yapılacak.

Kadıköy meydanı tasarımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yapılacak.

KARAR SENİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabında "Kadıköy, hak ettiği meydana kavuşacak. Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması'nda artık #KararSenin #KadıköySenin" notu ile yapılan paylaşımda, Kadıköy Meydanı tasarımı için üç projenin oylamaya açıldığını duyuruldu.

İstanbul'da oturan vatandaşlar, 17 Aralık tarihine kadar istanbulsenin.org üzerinden seçtikleri projeye oy verebilecek.