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  3. 3. seferini tamamlandı! SpaceX’in 4 astronotu taşıyan "Crew Dragon" uzay aracı ISS’e ulaştı

3. seferini tamamlandı! SpaceX’in 4 astronotu taşıyan "Crew Dragon" uzay aracı ISS’e ulaştı

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in 4 astronotu taşıyan "Crew Dragon" uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.

3. seferini tamamlandı! SpaceX’in 4 astronotu taşıyan "Crew Dragon" uzay aracı ISS’e ulaştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in ikinci kez gerçekleştirilen uzay yolculuğu kapsamında 4 astronot, dün Falcon 9 roketi ile Florida'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılmıştı. NASA tarafından yapılan açıklamada, astronotları taşıyan Crew Dragon uzay aracının ISS'e ulaştığı duyuruldu. 4 astronotun ISS'e ulaşmasıyla birlikte istasyondaki mürettebat sayısı 11'e yükseldi.

SPACEX'İN TOPLAMDA 3. SEFERİ OLDU

NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur ile birlikte Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Akihiko Hoshide ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, 6 ay boyunca istasyonda kalacak. Ayrıca Crew 2'nin pilotu McArthur, Crew Dragon'un ilk kadın pilotu ve diğer astronotlarla SpaceX kapsülüne binen 2. kişi olarak tarihe geçti. Söz konusu uzay yolculuğu, NASA'nın özel şirket SpaceX ile uzaya gerçekleştirdiği 2., SpaceX'in toplamda 3. seferi oldu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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