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  3. 3 yaşındaki Melek Güzel su bidonuna düşerek boğuldu!

3 yaşındaki Melek Güzel su bidonuna düşerek boğuldu!

Gaziantep'te bulunan evlerinin bahçelerinde su bidonunun içine düşerek boğulan 3 yaşındaki Melek Güzel, hastanede 3 günlük tedavinin ardından yaşamını yitirdi.

3 yaşındaki Melek Güzel su bidonuna düşerek boğuldu!

Şehitkamil ilçesi Karacaburç Mahallesi'nde 4 Ağustos günü meydana gelen olayda Melek Güzel evinin bahçesinde oyun oynarken su bidonunun içine düştü. Bol miktarda su yutan çocuğun annesi Gizem Güzel durumu fark ederek müdahale etti, ardından sağlık ekipleri çağırıldı. İlk müdahaleden sonra küçük çocuk özel bir hastaneye sevk edildi.  

3 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Melek Güzel, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Melek'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan inceleme sonrası ailesine teslim edildi. Olayın detaylı incelenmesi adına çalışmalar başlatıldı.

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