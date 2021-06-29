3 yıldır aydınlatılamayan Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayetinde Emre Atmaca ağladı, tüm Türkiye ağladı!
3 yıldır aydınlatılamayan Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayetinde Emre Atmaca ağladı, tüm Türkiye ağladı!
Konya'da faili meçhul cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen cinayetinde yaşanan yeni gelişmeler herkesi duygulandırdı. Müge Anlı'ya çıkan çiftin oğlu Osman Büyükşen canlı yayında babasının öldürüldükten sonra çekilen ilk fotoğrafını gösterdi. Fotoğrafı gören jandarma eri Emre Atmaca gözyaşlarını tutamadı.