3 yıldır devam eden dava sonuçlandı! Emre Aşık - Yağmur Sarnıç boşandı! Çekişmeli davada çocukların velayeti bakın kime kaldı

Çekişmeli boşanma davalarıyla gündemden düşmeyen Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç sonunda boşandı. Üç çocuğunun velayetini alan Emre Aşık, "Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Emre Aşık'ın anlaşmalı boşanma davası açtığı eşi Yağmur Sarnıç, mahkemeye sunduğu dilekçe ile anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini belirterek, karşı boşanma davası açmıştı. Üç çocuk annesi Yağmur Sarnıç, boşanmalarına ayrı yaşadığı eşinin ailesi ile 3'üncü bir kişinin neden olduğu iddialarında bulunmuştu.

Üç çocuk annesi Yağmur Sarnıç, boşanmalarına ayrı yaşadığı eşinin ailesi ile 3'üncü bir kişinin neden olduğunu ileri sürmüştü. Yağmur Aşık’ın avukatı “Tarafların boşanma davasının görüldüğü aile mahkemesindeki dosyasında Emre Aşık aynı suçlamalarda bulunarak tazminat talebinde bulunmuştur. Boşanma sebebi olarak FETÖ suçlaması belirtilmiştir. Talepleri aynıdır. Davanın reddine karar verilsin.” açıklamasında bulunurken mahkeme, gerekçesi sonradan açıklanmak üzere Emre Aşık’ın açtığı davayı reddetmişti.

SEVGİLİSİNDEN HAMİLE

Şiddet uyguladığı için, Emre Aşık'tan olan 3 çocuğunun velayetini kaybeden Yağmur Sarnıç'ın, yeni sevgilisinden hamile olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün sağlık kontrolü için hastaneye giden Yağmur Sarnıç'ın erkek bebek beklediği öğrenildi.