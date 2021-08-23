Zafer Bayramı olan 30 Ağustos tarihi 99. yıldönümüne giriyor. 30 Ağustos 2021 tarihi içerisinde olası bir ihtiyaç halinde bankacılık işlemi yapmak isteyenler, şimdiden "30 Ağustos 2021 Pazartesi havale, EFT yapılır mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı Havale, EFT olur mu?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. İşte detaylar...

30 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ HAVALE, EFT YAPILIR MI? 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HAVALE, EFT OLUR MU?

30 Ağustos 2021 bu yıl Pazartesi gününe denk gelecek. Pazartesi günü olası bir ihtiyaç durumunda atm veya internet bankacılığından işlem gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar "30 Ağustos 2021 Pazartesi havale, EFT yapılır mı?" sorusunu araştırıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alır. Bu neden banka ve banka işlemleri kapalı olacaktır. Dolayısıyla EFT ve havale işlemleri 30 Ağustos Pazartesi günü geçersiz olacak.

İşlemlerinizi Pazartesi günü gerçekleştirirseniz eğer, bir sonraki gün işleminiz sisteme düşecek. Yani 31 Ağustos 2021 Salı gününe ertelenecek.