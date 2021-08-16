Resmi tatil olan 30 Ağustos'ta hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Biz de bunun üzerine haberimizde 30 Ağustos hastaneler açık mı 2021? 30 Ağustos Zafer Bayramı hastane poliklinikleri açık mı, çalışıyor mu? Sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

30 AĞUSTOS HASTANELER AÇIK MI 2021? 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HASTANE POLİKLİNİKLERİ AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Bu yıl pazartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda hastanelerin durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hastaneden randevu almak isteyenler 30 Ağustos Pazartesi günü açık olup olmadığını merak ediliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması nedeniyle hastaneler açık olmayacak ve hastane poliklinikleri hizmet vermeyecek. 30 Ağustos'ta hastanelerin sadece acil servisleri açık olacak ve sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayramdır.

Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.