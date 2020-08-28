Her yıl büyük bir çoşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da geldi çattı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllarda olduğu gibi çoşkulu bir biçimde kutlanamayacak olan Zafer Bayramı, kısıtlı etkinliklerle kutlanacak. Bu yıl Pazar gününe denk gelen Zafer Bayram'ında eczanelerde kapalı olacak. Dolayısıyla nöbetçi eczaneler 30 Ağustos Zafer Bayram'ında vatandaşlara hizmet verecek.

Bu doğrultuda 30 Ağustos Zafer Bayram'ında hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, 30 Ağustos nöbetçi eczaneler | 30 Ağustos'ta hangi eczaneler nöbetçi? İşte detaylar...