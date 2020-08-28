30 Ağustos nöbetçi eczaneler | 30 Ağustos'ta hangi eczaneler nöbetçi?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Bundan dolayı vatandaşlar Bayram gününde eczanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 30 Ağustos nöbetçi eczaneler | 30 Ağustos'ta hangi eczaneler nöbetçi? İşte detaylar...
Her yıl büyük bir çoşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da geldi çattı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllarda olduğu gibi çoşkulu bir biçimde kutlanamayacak olan Zafer Bayramı, kısıtlı etkinliklerle kutlanacak. Bu yıl Pazar gününe denk gelen Zafer Bayram'ında eczanelerde kapalı olacak. Dolayısıyla nöbetçi eczaneler 30 Ağustos Zafer Bayram'ında vatandaşlara hizmet verecek.
Bu doğrultuda 30 Ağustos Zafer Bayram'ında hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, 30 Ağustos nöbetçi eczaneler | 30 Ağustos'ta hangi eczaneler nöbetçi? İşte detaylar...
ZAFER BAYRAM'INDA HANGİ ECZANELER NÖBETÇİ?
Zafer Bayramı 30 Ağustos Pazar günü kutlanılacak. Bayramın Pazar gününe denk gelmesinden dolayı eczanelerde kapalı olacak. Peki, hangi eczaneler bayramda nöbetçi? Nöbetçi Eczanelerin listesine ilinizde bulunan Eczacılar Odasının internet sitesinden öğrenebilirsiniz.
NÖBETÇİ ECZANELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ZAFER BAYRAMI NÖBETÇİ ECZANELER
Zafer Bayram'ında hizmet verecek olan nöbetçi eczanelerin hangileri olduğuna yaşadığınız ilin İl Sağlık Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki linke tıklayarak hangi eczanenin nöbetçi olduğuna bakabilirsiniz.
NÖBETÇİ ECZANELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BAYRAMDA İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HANGİ ECZANELER NÖBETÇİ?
Türkiye'nin önemli büyük şehirleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi eczanelerin nöbetçi olduğu merak konusu. Detaylar paylaştığımız link ve İl Sağlık Müdürlüklerinin internet sitesinde bulabilirsiniz.