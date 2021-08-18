Ülkemizde her yıl 30 Ağustos günü Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Bu kapsamda birçok kişinin merak ettiği konulardan birisi de 30 Ağustos'ta noterlerin açık olup olmadığı. İnternette en çok aratılan konular arasında 30 Ağustos noterler açık mı 2021 ? Kapalı mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda noterler çalışıyor mu? soruları yer alıyor. Sizler için bu soruları cevapladık. İşte cevaplar...

30 AĞUSTOS NOTERLER AÇIK MI 2021? KAPALI MI?

Ülkemizde her yıl 30 Ağustos tarihinde kutlanan Zafer Bayramı'na bu yıl için sayılı günler kaldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden 30 Ağustos günü noterler kapalı olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINDA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Noterler resmi tatillerde, bayramlarda ve hafta sonları kapalı olmaktadırlar. 30 Ağustos günü de ülkemizde resmi tatil olarak kabul edildiği için Noterler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çalışmayacak. 28 Ağustos saat 17.00 itibariyle kapanacak olan noterler, 31 Ağustos Salı günü 09.00 itibariyle yeniden hizmet vermeye başlayacak.

30 AĞUSTOS'UN ÖNEMİ NEDİR?

Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığından dolayı Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da bilinen Büyük Taarruz, Sakarya Savaşı'ndan sonra Türk ordusunun işgalci güçlere kesin darbeyi vurmak için hazırlıkları 1 yıl süren harekât sonrasında kazanılan bir zaferdir. 26 Ağustos 1922 tarihinde başlamış, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın başkumandanlığında elde edilen zaferle sona ermişti. Bu zafer yalnızca yurdumuzun düşman işgalinden kurtulmasını sağlamakla kalmamış 1920'de Meclis'in açılmasıyla resmen kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını da kanıtlamıştır. Önüne çağdaş uygarlığı aşma hedefini koymuştur. O günden itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak ülkemizde kutlanmaktadır.