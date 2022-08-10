30 Ağustos Zafer Bayramı EGO, Başkentray bedava mı 2022? Ankara’da toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos 2022 Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve gemiler ücretsiz hizmet verecek. 30 Ağustos gecesi saat 23:59'a kadar ücretsiz ulaşım imkanı devam edecek. Ücretsiz ulaşımlar İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacaktır. Peki Ankara'da ücretsiz ulaşım nasıl olacak? İşte yanıtı...

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos 2022 Salı günü Ankara'da ulaşım ücretsiz olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI EGO, BAŞKENTRAY, BEDAVAMI 2022?

EGO Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamaya göre; EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY da bayram dolayısıyla ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım imkanı 30 Ağustos sabahı saat 06:00'da başlayıp 24:00'e dek devam edecek.