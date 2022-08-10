30 Ağustos Zafer Bayramı EGO, Başkentray bedava mı 2022? Ankara’da toplu taşıma ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı EGO, Başkentray bedava mı 2022? sorusu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yaklaşmasıyla araştırılıyor. Haberimizin içerisinden Ankara’da toplu taşıma ücretsiz mi? sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
30 Ağustos Zafer Bayramı EGO, Başkentray bedava mı 2022? Ankara’da toplu taşıma ücretsiz mi?

30 Ağustos Zafer Bayramı EGO, Başkentray bedava mı 2022? Ankara’da toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos 2022 Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve gemiler ücretsiz hizmet verecek. 30 Ağustos gecesi saat 23:59'a kadar ücretsiz ulaşım imkanı devam edecek. Ücretsiz ulaşımlar İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı Otobüsleri Hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacaktır. Peki Ankara'da ücretsiz ulaşım nasıl olacak? İşte yanıtı...

30 Ağustos Zafer Bayramı EGO, Başkentray bedava mı 2022? Ankara’da toplu taşıma ücretsiz mi?

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos 2022 Salı günü Ankara'da ulaşım ücretsiz olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı EGO, Başkentray bedava mı 2022? Ankara’da toplu taşıma ücretsiz mi?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI EGO, BAŞKENTRAY, BEDAVAMI 2022?

EGO Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamaya göre; EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY da bayram dolayısıyla ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım imkanı 30 Ağustos sabahı saat 06:00'da başlayıp 24:00'e dek devam edecek.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika! Rekabet Kurumu, Martı İleri Teknoloji A.Ş hakkında soruşturma açıldığını duyurdu!
Son dakika! Rekabet Kurumu, Martı İleri Teknoloji A.Ş hakkında soruşturma açıldığını duyurdu!
Eski dosttan düşman oldu! Fazıl Say'ın Ekrem İmamoğlu kini geçmek bilmiyor! Bir sağdan vurdu, bir soldan! Neler söyledi neler...
Eski dosttan düşman oldu! Fazıl Say'ın Ekrem İmamoğlu kini geçmek bilmiyor! Bir sağdan vurdu, bir soldan! Neler söyledi neler...
Bankaların emeklilere verdiği promosyonu kullanmak caiz mi? Diyanet'ten dikkat çeken cevap
Bankaların emeklilere verdiği promosyonu kullanmak caiz mi? Diyanet'ten dikkat çeken cevap
Abdurrahman Dilipak, korkuyu saldı! “Babanız peygamber olsa gelse sizi kurtaramaz"
Abdurrahman Dilipak, korkuyu saldı! “Babanız peygamber olsa gelse sizi kurtaramaz"
Son dakika! Rekabet Kurumu, Martı İleri Teknoloji A.Ş hakkında soruşturma açıldığını duyurdu!
Son dakika! Rekabet Kurumu, Martı İleri Teknoloji A.Ş hakkında soruşturma açıldığını duyurdu!
"Benim gözlerim sağlam" diyenler dikkat! Bu belirtileri taşıyorsanız bir göz doktoruna gitmenizde fayda var!
"Benim gözlerim sağlam" diyenler dikkat! Bu belirtileri taşıyorsanız bir göz doktoruna gitmenizde fayda var!
TFF'den yabancı kuralı açıklaması! 8'i sahada 6'sı kulübede 14 yabancı futbolcu olacak
TFF'den yabancı kuralı açıklaması! 8'i sahada 6'sı kulübede 14 yabancı futbolcu olacak
Eski dosttan düşman oldu! Fazıl Say'ın Ekrem İmamoğlu kini geçmek bilmiyor! Bir sağdan vurdu, bir soldan! Neler söyledi neler...
Eski dosttan düşman oldu! Fazıl Say'ın Ekrem İmamoğlu kini geçmek bilmiyor! Bir sağdan vurdu, bir soldan! Neler söyledi neler...
TÜİK açıkladı! Türkiye'de işsiz olanların sayısı belli oldu!
TÜİK açıkladı! Türkiye'de işsiz olanların sayısı belli oldu!
Bankaların emeklilere verdiği promosyonu kullanmak caiz mi? Diyanet'ten dikkat çeken cevap
Bankaların emeklilere verdiği promosyonu kullanmak caiz mi? Diyanet'ten dikkat çeken cevap
Abdurrahman Dilipak, korkuyu saldı! “Babanız peygamber olsa gelse sizi kurtaramaz"
Abdurrahman Dilipak, korkuyu saldı! “Babanız peygamber olsa gelse sizi kurtaramaz"
Gaziantep Şehitkamil'de feci kaza! İki işçi servisi çarpıştı, biri takla attı: 3'ü ağır 22 kişi yaralandı
Gaziantep Şehitkamil'de feci kaza! İki işçi servisi çarpıştı, biri takla attı: 3'ü ağır 22 kişi yaralandı