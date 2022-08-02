30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Hangi güne denk geliyor 2022? 29 Ağustos yarım gün mü?

30 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutanlık Meydan Muharebesi, kesin olarak zaferle sonuçlanmış ve Kurtuluş Savaşı kazanılmıştır. Türk milletinin her yıl bayram olarak kutladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı 2022 yılında da coşkuyla kutlanacak. Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? sorusunun yanı sıra hangi güne denk geldiği konusuna cevap verdik. Peki 29 Ağustos yarım gün mü, tatil mi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türk milletinin destansı kahramanlıklar göstererek bağımsızlığını kazandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl coşkuyla kutlanmaktadır. Özellikle dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, bir milletin bağımsızlığına kazanmasına örnek teşkil etmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki Türk ordusu," Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!' emriyle taarruza geçerek, Anadolu'yu düşman işgalinden kurtarmıştır. Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 30 Ağustos, Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Hangi güne denk geliyor 2022? sorularının yanı sıra 29 Ağustos yarım gün mü? sorusunun yanıtı da merak konusu oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Hangi güne denk geliyor 2022? 29 Ağustos yarım gün mü?

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR 2022?

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türkiye'de resmi tatildir. 2022 yılında Salı gününe denk gelmektedir. Tüm kamu kurumları bugün tatil yapacaklardır. Ayrıca özel kurumlar, alacağı karara göre tatil yapabilmektedir.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Hangi güne denk geliyor 2022? 29 Ağustos yarım gün mü?

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ 2022 ?

29 Ağustos, resmi tatiller arasında yer almadığı için bugün yarım gün tatil olmayacak. Vatandaşlar normal düzende çalışmalarını sürdürecektir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HAKKINDA BİLGİ

Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş olup 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. 1926'dan itibaren bu bayram Zafer Bayramı adıyla kutlanmaktadır.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? Hangi güne denk geliyor 2022? 29 Ağustos yarım gün mü?

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