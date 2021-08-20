30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta kutlanacak. Bu yıl Zafer Bayramı'nın pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle Aile Sağlığı merkezlerinin açık olup olmadığı ise merak konusu haline geldi. Vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı sağlık ocağı açık mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi Aile Sağlığı merkezleri çalışıyor mu? Sorularına yanıt arıyor. İşte o soruların cevapları...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI 2021?

Sağlık Ocakları bayramlarda, resmi tatillerde ve hafta sonları hizmet vermemektedir. Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı da resmi tatil olduğu için Sağlık Ocaklar bu tarihte kapalı olacak. Herhangi bir sağlık problemi yaşayan vatandaşlar ise bu tarihte hastanelere giderek hizmet alabilecek.

30 AĞUSTOS PAZARTESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Ülkemizde her yıl kutlanan ve resmi tatil olarak belirlenmiş 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl pazartesi gününe denk geldi. Bu kapsamda resmi kurumlarda nasıl bir çalışma durumunun olacağını merak eden vatandaşlar ise araştırmaya koyuldu. Bu tarihin resmi tatil olması sebebiyle Aile Sağlığı merkezleri 30 Ağustos Pazartesi günü çalışmayacak.

31 Ağustos Salı günüyle birlikte Sağlık Ocakları ve Aile Sağlığı merkezleri yeniden hizmet vermeye başlayacak.