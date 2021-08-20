30 Ağustos Zafer Bayramı sağlık ocağı açık mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi Aile Sağlığı merkezleri çalışıyor mu?30 Ağustos Zafer Bayramı Marmaray ücretsiz mi 2021? 30 Ağustos Pazartesi Marmaray bedava mı?Taliban'ın Sözcüsü Suheyl Şahin'den çarpıcı açıklama: Tüm ülkelerden daha çok Türkiye'nin desteğine ve iş birliğine ihtiyacımız var30 Ağustos Pazartesi Zafer Bayramı toplu taşıma ücretsiz mi 2021? İstanbul'da 30 ağustos toplu taşıma (metro, metrobüs, gemi) bedava mı?İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını açıkladı!PCR testi kimlere zorunlu? Zorunlu mu oldu? Yurtiçi uçuşlarda PCR testi zorunlu mu?Aşk Mantık İntikam 10. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam 10. bölüm canlı izleBaş Belası 10. bölüm full, tek parça izle | ATV Baş Belası 10. bölüm canlı izleSultangazi'de film gibi olay! Hırsızlar, evini soydukları şahsı araçla evine bıraktıCedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin o soru karşısında çılgına döndü: "Çok sıkıldık inanın"
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. SAĞLIK
  3. 30 Ağustos Zafer Bayramı sağlık ocağı açık mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi Aile Sağlığı merkezleri çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı sağlık ocağı açık mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi Aile Sağlığı merkezleri çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşlar sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. Herhangi bir sağlık durumunda Aile Sağlığı merkezlerine gidip gidemeyeceğini merak eden vatandaşlar için 30 Ağustos Zafer Bayramı sağlık ocağı açık mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi Aile Sağlığı merkezleri çalışıyor mu? soruları merak konusu oldu. Cevaplar haberimizde...

30 Ağustos Zafer Bayramı sağlık ocağı açık mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi Aile Sağlığı merkezleri çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm yurtta kutlanacak. Bu yıl Zafer Bayramı'nın pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle Aile Sağlığı merkezlerinin açık olup olmadığı ise merak konusu haline geldi. Vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı sağlık ocağı açık mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi Aile Sağlığı merkezleri çalışıyor mu? Sorularına yanıt arıyor. İşte o soruların cevapları...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI 2021?

Sağlık Ocakları bayramlarda, resmi tatillerde ve hafta sonları hizmet vermemektedir. Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı da resmi tatil olduğu için Sağlık Ocaklar bu tarihte kapalı olacak. Herhangi bir sağlık problemi yaşayan vatandaşlar ise bu tarihte hastanelere giderek hizmet alabilecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı sağlık ocağı açık mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi Aile Sağlığı merkezleri çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS PAZARTESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Ülkemizde her yıl kutlanan ve resmi tatil olarak belirlenmiş 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl pazartesi gününe denk geldi. Bu kapsamda resmi kurumlarda nasıl bir çalışma durumunun olacağını merak eden vatandaşlar ise araştırmaya koyuldu. Bu tarihin resmi tatil olması sebebiyle Aile Sağlığı merkezleri 30 Ağustos Pazartesi günü çalışmayacak.

31 Ağustos Salı günüyle birlikte Sağlık Ocakları ve Aile Sağlığı merkezleri yeniden hizmet vermeye başlayacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı sağlık ocağı açık mı 2021? 30 Ağustos Pazartesi Aile Sağlığı merkezleri çalışıyor mu?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT