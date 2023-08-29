30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bursa’da Toplu taşıma ücretsiz mi?

Bursa'da vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kent içi toplu ulaşım ücretsiz olacak.

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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Bursa’da Toplu taşıma ücretsiz mi?

Bursa'da vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kent içi toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi için BursaRay, Burulaş otobüsleri ve tüm Özel Halk otobüslerinde 30 Ağustos Çarşamba günü ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi. Ücretsiz uygulamadan y yararlanmak için de vatandaşların Bursakart'larını kullanmaları gerekirken, uygulama Bursakart kullanılan ilçe içi halk otobüslerinde de geçerli olacak.

Ücretsiz ulaşım uygulaması ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki ulaşımda geçerli olmayacak.

KAYNAK: İHA

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