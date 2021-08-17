30 Ağustos Zafer Bayramının kaçıncı yılını kutluyoruz 2021? Kaçıncı yıl dönümü? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılan konular arasında yerini aldı. İşte konuyla ilgili bilgiler...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMININ KAÇINCI YILINI KUTLUYORUZ 2021? KAÇINCI YIL DÖNÜMÜ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 2021 yılında 98. yıl dönümü olarak kutlanacak.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ 2021? TAM GÜN MÜ, YARIM GÜN MÜ?

Resmi tatiller arasında sayılan 30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene olduğu gibi 2021 senesinde de tam gün olarak kutlanmaktadır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Her yıl coşkuyla kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021 yılında Pazartesi gününe denk gelmektedir.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI SÖZLERİ

- Kahraman atalarımızdan aldığımız güçle, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız.

Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.

- 30 Ağustos zaferi ile kurulan ve Türk milletinin en büyük eserlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milletiyle birlikte sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşaması yönündeki inanç, istek ve idealimizi bir kez daha ifade ederek Zafer Bayramınızı kutluyoruz.

- 30 Ağustos’un Türkiye’nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir.

- Millet olɑrɑk 30 Ağustos gibi tɑrihin çetin sınɑvlɑrındɑn geçerek perçinlenen birlik, berɑberlik ve kɑrdeşlik ɑnlɑyışı içerisinde ülkemizi çɑğdɑş uygɑrlık düzeyine çıkɑrtɑcɑğımızɑ inɑncım tɑmdır. Bɑşkomutɑnlık Meydɑn Muhɑrebesi’nin kɑhrɑmɑn komutɑnı Gɑzi Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk ve silɑh ɑrkɑdɑşlɑrı bɑştɑ olmɑk üzere vɑtɑnı bɑğımsızlığɑ ulɑştırɑn tüm gɑzi ve şehitleri sɑygı ve rɑhmetle ɑnıyorum.

- Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.

- Türkiye Orduları bir devir kapatmıştır Şimdi mazlum ve tutsak devletler ve uluslar artık vazgeçilmez bir reçeteye sahiptirler Mustafa Kemal’in utkusu, Dünya için özgürlük ve bağımsızlık sancağıdır - Mahatma Ghandi

-Bu vatan sınırlarının cetvelle çizilmeyeceğini dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün vatanseverlerimize minnettarız.. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun...

- Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar...

- Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Zafer Bayramınız kutlu olsun.

- Zafer Zafer benimdir diyebilenindir. Başarı ise Başaracağım diye başlayarak sonunda Başardım diyebilenindir. (Mustafa Kemal ATATÜRK)

- Türkiye Orduları bir devir kapatmıştır. Şimdi mazlum ve tutsak devletler ve uluslar artık vazgeçilmez bir reçeteye sahiptirler. Mustafa Kemalin utkusu Dünya için özgürlük ve bağımsızlık sancağıdır.

- Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte yüce Atatürk’ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır.

- Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’nin 98. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

-Vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde; büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz...

- 30 Ağustos, Türkiye’nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir.