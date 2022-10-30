30 Ekim 2022 Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den güzel haber! İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Ekim 2022 Pazar gününe dair hava tahminlerini yayınladı. Güncel hava durumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar ülkenin bazı illerinde etkisini göstermeye devam edecek. İşte il il hava durumu...

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
30 Ekim 2022 Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den güzel haber! İşte il il hava durumu...

30 Ekim 2022 Pazar günü, havanın nasıl olacağı dışarı çıkacak ve işe gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak. Hava durumunu merak edenler için "Hava bugün nasıl olacak 30 Ekim 2022 Pazar?" sorusunun yanıtını sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

"HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 30 EKİM 2022 PAZAR?"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 30 Ekim 2022 Pazar gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin edildi:

"Gece saatlerine kadar ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

30 Ekim 2022 Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den güzel haber! İşte il il hava durumu...

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Az bulutlu

30 Ekim 2022 Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den güzel haber! İşte il il hava durumu...

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

30 Ekim 2022 Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den güzel haber! İşte il il hava durumu...

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 18°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu

30 Ekim 2022 Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den güzel haber! İşte il il hava durumu...

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meteorolojiden bir güzel bir kötü haber! O illerde sağanak ve kar bekleniyor, diğer yerlerde yağış yok
Meteorolojiden bir güzel bir kötü haber! O illerde sağanak ve kar bekleniyor, diğer yerlerde yağış yok
28 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Kuvvetli sağanak yağılara karşı dikkat!
28 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Kuvvetli sağanak yağılara karşı dikkat!
27 Ekim 2022 Perşembe hava durumu: Dikkat, o illerimizi sağanak yağış bekliyor!
27 Ekim 2022 Perşembe hava durumu: Dikkat, o illerimizi sağanak yağış bekliyor!
25 Ekim 2022 Salı hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!
25 Ekim 2022 Salı hava durumu: Yazdan kalma bir gün sizi bekliyor!
Son Haberler
Altın yatırımcılarının sevinci yarım kaldı! Gram ve çeyrek altın düşüşte! İşte güncel altın fiyatları
Altın yatırımcılarının sevinci yarım kaldı! Gram ve çeyrek altın düşüşte! İşte güncel altın fiyatları
Tanbey isminin anlamı nedir, Tanbey ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tanbey isminin anlamı nedir, Tanbey ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
91 Trafik Cezası Nedir? 91 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
91 Trafik Cezası Nedir? 91 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
30 Ekim 2022 Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den güzel haber! İşte il il hava durumu...
30 Ekim 2022 Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den güzel haber! İşte il il hava durumu...
24 Ekim 2022 Pazartesi hava durumu: O illerimizi kısa süreli sağanak yağışlar bekliyor!
24 Ekim 2022 Pazartesi hava durumu: O illerimizi kısa süreli sağanak yağışlar bekliyor!
23 Ekim 2022 Pazar hava durumu: Tüm yurdu yazdan kalma bir gün bekliyor!
23 Ekim 2022 Pazar hava durumu: Tüm yurdu yazdan kalma bir gün bekliyor!
Çok Okunanlar
65/4 Trafik Cezası Nedir? 65/4 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
65/4 Trafik Cezası Nedir? 65/4 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Nefize isminin anlamı nedir, Nefize ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nefize isminin anlamı nedir, Nefize ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
72 Trafik Cezası Nedir? 72 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
72 Trafik Cezası Nedir? 72 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
67/1-d Trafik Cezası Nedir? 67/1-d Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
67/1-d Trafik Cezası Nedir? 67/1-d Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Meteorolojiden yağmur, karla karışık yağmur ve kar uyarısı! İşte il il hava durumu
Meteorolojiden yağmur, karla karışık yağmur ve kar uyarısı! İşte il il hava durumu
21 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Dikkat, hava buz kesiyor! Bugün sis, fırtına, yağmur için tedbirli olmakta fayda var!
21 Ekim 2022 Cuma hava durumu: Dikkat, hava buz kesiyor! Bugün sis, fırtına, yağmur için tedbirli olmakta fayda var!
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!