30 Ekim 2022 Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den güzel haber! İşte il il hava durumu...

30 Ekim 2022 Pazar günü, havanın nasıl olacağı dışarı çıkacak ve işe gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak. Hava durumunu merak edenler için "Hava bugün nasıl olacak 30 Ekim 2022 Pazar?" sorusunun yanıtını sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
"HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 30 EKİM 2022 PAZAR?"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 30 Ekim 2022 Pazar gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin edildi:
"Gece saatlerine kadar ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor."
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı