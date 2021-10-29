30 Ekim İzmir depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? İzmir depremi hangi ilçesinde oldu?

30 Ekim 2020 günü Türkiye saati ile 14.51'de meydana gelen ve İzmir'de yıkıcı etkilere sebep olan 6.9 şiddetindeki depremin yıl dönümüne kısa bir süre kaldı. Tüm Türkiye'nin hafızalarına kazınan o önemli afetle ilgili detayları merak eden vatandaşlar internet arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki 30 Ekim İzmir depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? İzmir depremi depremi hangi ilçesinde oldu? İşte cevaplar...

30 EKİM İZMİR DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI?

30 Ekim 2020 günü Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında meydana gelen deprem Türkiye'nin İzmir ilinin Seferihisar ilçesine 23 km mesafede , yerin 16,5 km altında ve6,9 Mw büyüklüğünde meydana gelmişti. Tam 16 saniye süren bu deprem İzmir'de yıkıcı etkilere sebep oldu. Çok sayıda artçı depremin de yaşandığı 30 Ekim depreminde İzmir'de 117 vatandaşımız hayatını kaybetti, Bin 34 vatandaşımız ise yaralandı. Resmi verilere göre bu büyük afette 15 bin kişi evsiz kaldı.

Öte yandan bu depremde Yunanistan'da ise 2 kişi hayatını kaybederken 19 kişi ise yaralandı.

İZMİR DEPREMİ HANGİ İLÇESİNDE OLDU?

İzmir depremi 30 Ekim 2020 günü saat 14.51’de meydana geldi ve yayınlanan verilere göre depremin merkez üssü Yunanistan Sisam Adası olarak belirlendi. 6.9 şiddetindeki Ege Denizi depremi İzmir ilinin Seferihisar ilçesine 23 km uzaklıkta meydana geldi. İzmir'in tüm ilçelerinde şiddetli sallantıya neden olan bu depremde Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı