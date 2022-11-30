30 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları | Boğa, geri planda kalma, Akrep, hayallerinin ötesinde günler yaşayacaksın!

SEVGİLİ KOÇ: Bugün eski defterler gün yüzüne çıkabilir. Uzun zamandır aklında olan ancak adım atmaktan çekindiğin kişilerden gelecek olan adımlar var. Duygularını kontrol etmeli ve mantıklı kararlar vermelisin. Hayatının düzene koymak istiyorsan bazı şeylere veda etmesini bil ve ona göre hareket et.

SEVGİLİ BOĞA: Kimsenin seni anlamadığını düşündüğün bu günlerde uzanacak bir yardım eli var. İçini açmalı ve yaşadığın problemler için bir çözüm yolu bulmalısın. Her şeyin düzeleceği bir gün var ve sen bu gün gelene kadar elinden gelenin en iyisini yapmalısın. İş hayatında kendini daha ön plana çıkar ve başarını göster.

SEVGİLİ İKİZLER: Kimsenin kendini anlayamadığı zamanlarda sen herkes için bir şeyler yapıyorsun. Kendini geri planlara iti de hayatında yeri olmayacak insanlar için bu kadar çabaya girme. Sen seni hak edenlerle yaşamalısın. ve vakit geçirmelisin. İstediğin şeyler için çabala başkalarının mutluluğu için değil.

SEVGİLİ YENGEÇ: Güne tempolu bir şekilde başlayacaksın. İş hayatında devam eden ancak bir karar veremediğin konular da gündeminde olacak. Senin için iyi ve güzel olanı tercih etmelisin. Kimseyi dinleme yalnızca kendin ne istiyorsun ona karar ver. Gönlünden geçirdiklerini yapma sırası artık sen de durma harekete geç.

SEVGİLİ ASLAN: Hayatın bir şekilde devam ediyor ancak sen olduğun yerde sayıyor gibi hissedebilirsin. İş ve aşk hayatındaki problemlerin seni dibe çekmesine izin verme. Elinde geleni yapmaya çalış. Aile içinde herkesin merakla beklediği bir haber için çok az günler kaldı. Mutluluktan uçmaya hazır olun.

SEVGİLİ BAŞAK: Bu sabah iş hayatında yaşayacağın gerginlikler senin moralini bozabilir. Sessiz kalmanın yaşatacağı olumsuz durumlar seni nasıl üzdüğün gör. Yeri geldiğinde konuşmasını bil ve hak edene hak ettiği gibi davran. Kimsenin gününü ve hayatını bozmasına izin verme. Sürpriz bir telefon gelebilir fazla heyecana kapılma.

SEVGİLİ TERAZİ: Günlerdir aşk hayatında devam eden bazı problemler olabilir. Haksız olduğunu düşündüğün ancak bir adımda göremediğin partnerin seni çok şaşırtacak bir adımla gelebilir. Sakinliğini korumalı ve kelimelerine dikkat ederek hareket etmelisin. Günü güzel bir şekilde geçirmek istersen yalnız kamaya çalış.

SEVGİLİ YAY: Kafanı kurcalayan ancak adım atmaktan da çekindiğin bazı konular bugün gündemini meşgul edecek. Her şeyin bir bir döküleceği şeyler de sen de konuşulması gerekenleri konuş. Hakkını savun ve seni ezmelerine izin verme. Her şey bu günden sonra daha farklı olabilir, değişime hazır ol.

SEVGİLİ AKREP: Sabah saatlerinde devam eden sağlık problemlerin baş gösterebilir. Kendine dikkat etmelisin. iş hayatında da beklediğin haberler çok yakında sana gelecek. Hayatında olmaz dediğin ne varsa gerçekleşecek. Kendini değişime ve gelişime hazırla. Her anlamda farklı ve hayallerinin ötesinde günler yaşayacaksın.

SEVGİLİ OĞLAK: Kendini kaybolmuş kadar yalnız hissedebilirsin. Kimsenin seni anlamadığını düşündüğün bu günlerde uzanacak bir el sana her şeyi unutturacak gibi. Aklından çıkmayan kişi de seni düşünüyor ve kısa süre içinde bir adım gelebilir. Hiç beklemediğin anda beklemediğin şeylerle karşılaşacaksın.

SEVGİLİ KOVA: Güne sakin ve düşünceli bir şekilde başlayacaksın. Etrafında olup bitenleri gözlemleyip kendini düşüneceğin bu günde hiç aklında olmayan şeylerde gün yüzüne çıkabilir. Kırılmak istemiyorsan sessiz kalmalı ve güzel bir şekilde yaşananları gözlemlemelisin. Yanlış bir harekette bulunma.

SEVGİLİ BALIK: Günlerdir düşüncelerini işgal eden ancak bir adımda göremediğin insan kısa süre içinde sana ulaşacak. Hiç hayal etmediğin aklından bile geçirmediğin şeyler bir bir hayatına girecek. Günlerin bundan sonra daha güzle ve verimli bir şekilde geçecek. İş hayatındaki başarıların seni daha iyi yerlere götürecek.