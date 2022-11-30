30 Kasım 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları 30.11.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı

Şans Topu'nda haftanın son çekilişinde talihlileri çekiliş sonuçlarını bekliyor. Büyük ikramiye kazanmak için 5 şanslı rakamı tutturmanızın yanı sıra joker sayısı ile de ödül elde edebiliyorsunuz. 30 Kasım 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları bu kapsamda merakla araştırılıyor. Büyük ödülün kime çıkacağı çekiliş sonuna göre netlik kazanacak. İşte 30.11.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranı...

30 KASIM 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLAR | 30.11.22 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

30 Kasım 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar henüz açıklanmadı.

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23 KASIM 2022 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLAR | 23.11.22 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

23 Kasım 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar şöyle:

28- 5- 9- 7- 2- 4