Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan dolar ve euro kuru yeni güne de aynı seviyelerde başladı. Piyasalar ise bugün 2020 yılına ilişkin dördüncü çeyrek büyüme verilerine odaklanacak. Bu kapsamda 30 Kasım Pazartesi dolar ne kadar oldu? 1 Dolar kaç TL? Euro bugün ne kadar oldu? soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

1 DOLAR KAÇ TL? ANLIK DOLAR KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar bir önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,01 oranında değişim gösterdi. Saat 09.44 itibariyle bir dolar 7,8375 TL'de alınıyor, 7,8451 TL'den ise satılıyor.

1 EURO KAÇ TL?

Euro önceki güne göre yüzde 0,22 oranında değişim gösterdi. Euro alış kuru 9,3803 TL, satış kuru ise 9,393 TL’dir.

30 KASIM PAZARTESİ DOLAR KURU NE KADAR OLDU BUGÜN?

Dolar kuru bugün açılışta 7,8450 liradan alınıyor, 7,8470 liradan satılıyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8410 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

30 KASIM PAZARTESİ EURO KURU BUGÜN NE KADAR OLDU?

Piyasaların açılışında avro 9,4050 liradan alınıyor, avronun satış fiyatı ise 9,4120 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta euronun satış fiyatı 9,3580 lira olmuştu. (Fiyatlar anlık olarak değişime uğramaktadır)

CANLI DOLAR TAKİBİ | GÜNCEL DOLAR KURU

Döviz fiyatlarında anlık olarak değişim yaşanıyor. İşte bankalardaki güncel dolar kuru fiyatı...

BANKALARDAKİ DÖVİZ FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

30 Kasım Pazartesi günü bankalarda dolar/ TL alış ve satış fiyatları şu şekilde:

30 Kasım Pazartesi günü bankalarda avro alış ve satış fiyatları şu şekilde:

PİYASALAR BÜYÜME VERİLERİNE ODAKLANDI

Yurt içinde, "Ekonomide yeni dönem" vurgusuyla Borsa İstanbul'da başlayan ralli, BIST 100 endeksini geçen hafta 1.351,65 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Cuma günü etkisini artıran kar satışları ile yüzde 1,02 değer kaybeden BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 0,36 değer kazanarak, yükseliş serisini 4. haftaya taşıdı.

Dolar/TL ise geçen hafta bir önceki haftaya göre yüzde 2,7 değer kazanarak 7,8477'ye çıkması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8490 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de açıklanacak verilerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Hafta genelinde, yurt içinde perşembe günü enflasyon, dünya genelinde ise salı günü imalat sanayi, perşembe günü hizmet sektörü PMI verileri ile, cuma günü ABD'nin istihdam raporunun öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 5 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 3,5 ile yüzde 6,8 aralığında yer aldı. Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralmıştı.

DOLAR NEDİR?

Dollar, Dünya’da 20’den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Avustralya, Tayvan Hong Kong, Singapur, Yeni Zelanda, Liberya, Jamaika ve Namibya ülkelerinin para biriminin adı “Dollar” kelimesini barındırmaktadır (Avustralya Doları gibi). Doğu Timor, Ekvador, El Salvador, Mikronezya Federal Devletleri, Marshall Adaları, Palau, Karayip Hollandası ve Panama’da (banknotlarda) ABD doları resmi para birimidir. Genellikle 1 dolar 100 centtir.

DOLARIN TARİHİ

15 Ocak 2520’de Bohemya Çek Krallığı Joachimsthal’dn çıkartılan gümüşlerden para basmaya başladı. Bu paralara Joachimsthaler adı verildi ki bunlara kısaca thaler ya da taler deniliyordu. Bu isimlendirme diğer dillere de taller, talar, dare, dollar gibi farklı şekillerde geçti. Bugün yaygın kullanılan “dollar” biçimi İngilizce’ye Felemenkçeden geçmiştir.

DOLAR İŞARETİNİN KÖKENİ

$ işareti ilk olarak 1770’lerde İspanyol Amerikan Peso’sunun (İspanyol Doları) kısaltması olarak “p” üzeri küçük “s” olarak oluşturulmuştur. Daha sonra yavaş yavaş biçim değiştirerek $ halini almış ve bu işaret Amerikan dolarının da simgesi olmuştur.

Günümüzde dolar dendiğinde akla ilk Amerikan doları gelmektedir ki dolar dünya ekonomisinin, borsaların önemli bir parçasıdır.

EURO NEDİR?

Simgesi € ve kodu EUR olan Euro Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ile Yunanistan’dan oluşan Euro bölgesinin resmi para birimidir. Euro bu ülkelerin dışında Avrupa Birliği’nde olmayan Androrra, Monako, San Marino ve Vatikan’da da dolaşımdadır. Euro para birimi 2013 verilerine göre 334 milyon Avrupalı tarafından kullanılmaktadır.

Avrupa birliğinin ortak parasının adı olan Euro resmen 16 Aralık 1995’te belirlendi. Euro madeni para ve banknotları da 1 Ocak 2002’de dolaşıma girdi. Euro, dünyanın en büyük ikinci rezerv parası ve en çok kullanılan ikinci para birimidir. Bu iki kategoride de ilk sırada dolar yer alıyor. Değer açısından bakıldığında ise 2013 verilerine göre euro toplam değeri en yüksek olan para birimidir. Nitekim IMF’nin 2008 GSYİH ve satın alma günü paritesi verilerine göre Euro bölgesi dünyanın ikinci büyük ekonomisi.