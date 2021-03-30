30 Mart 2021 Salı ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'de

ATV 30 Mart 2021 Salı Yayın Akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne " Kahvaltı Haberleri" ile başlarken, hemen ardından "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yayınlanacak. Akşam ise "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisi yeni bölümü ile ekranlarda yerini alacak... Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? ATV 30 Mart 2021 Salı Yayın Akışı...

ATV 30 MART 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

EDHO SON BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder. Hızır eşinin attığı her adımı izleyerek bunu yapanların peşine düşer. Tuncay ise Ceylan'ın infazından sorumlu olanları Hızır'a yem yapar ve onu da tuzağa düşürmek niyetindedir. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından ne yapacağına büyük bir karar verme aşamasındadır.

Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz'ı yok etmesi için işi Demir'e ihale eder. Yaman Korkmaz'ı bitirmek için Ankara'dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı'nın uzattığı namlu sonu olur.

Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak için elinden geleni yapan Hamdi , oğlu Selman'ın infazından da onu sorumlu tutar. Bu kez kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi, ortalığı savaş alanına çevirir.