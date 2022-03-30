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30 Mart 2022 Çarşamba günün spor manşetleri | Milliler çizmeyi aşamadı!

Dostluk maçı için İtalya ile Konya'da karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, müsabakadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. İşte 30 Mart 2022 Çarşamba günün spor manşetleri...

30 Mart 2022 Çarşamba günün spor manşetleri | Milliler çizmeyi aşamadı! 1133