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  3. 30 Ocak 2022 Pazar günün spor manşetleri | Fenerbahçe'de rota forvet!

30 Ocak 2022 Pazar günün spor manşetleri | Fenerbahçe'de rota forvet!

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte yönetimin ilk hedefinde forvet transferi bulunuyor. İşte 30 Ocak 2022 Pazar günün spor manşetleri...

30 Ocak 2022 Pazar günün spor manşetleri | Fenerbahçe'de rota forvet! 1130