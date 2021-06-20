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30 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 30 yaş üstü Covid-19 aşısı ne zaman olacak?

Koronavirüs salgınında Türkiye'de aşılamada yaş sınırı günden güne düşerken sıra 30 yaş ve üstü bireylere geldi. Peki 30 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 30 yaş üstü Covid-19 aşısı ne zaman olacak? İşte detaylar...

30 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 30 yaş üstü Covid-19 aşısı ne zaman olacak?

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların hızla tedarik edilmesiyle Türkiye aşılamada hız kazandı. Özellikle aşılamada yaş sınırı günden güne düşüyor. 35 yaş ve üstü vatandaşların aşı olmasının ardından sıra 30 yaş ve üstüne geldi. Konuya ilişkin olarak dün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca," Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi. (Aşıyı erteleyen büyükler de gençlerin arasına karışabilirler." dedi.  Böylece 30  yaş ve üstü bireyler internet arama motorlarında 30 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 30 yaş üstü Covid-19 aşısı ne zaman olacak? sorularının yanıtını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

30 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 30 yaş üstü Covid-19 aşısı ne zaman olacak?

30 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

30 yaş ve üstü vatandaşlar koronavirüs salgınına karşı 20 Haziran Pazar gününden (bugün) itibaren randevu alarak aşı olabilecekler.

Vatandaşlar aşı randevularını e-Nabız, MHRS uygulaması üzerinden ve 182'den arayarak randevu alabilecek.

30 YAŞ ÜSTÜ COVİD-19 AŞISI NE ZAMAN OLACAK?

30 yaş üstü vatandaşların 20 Haziran 2021 Pazar günü itibariyle BioNTech ve Sionavac aşılarından birini seçerek aşı olabilecekler.

30 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 30 yaş üstü Covid-19 aşısı ne zaman olacak?

MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu almak için internet sitesine https://mhrs.gov.tr/ giriş yapın. Daha sonra sisteme kayıtlı değilseniz, istenen bilgileri doldurup kayıt olun. Akabinde ise sisteme giriş yapın ve koronavirüs aşısı randevusu almak için "Aşı Randevusu Al”  seçeneğine tıklayarak size uygun randevuyu alabilirsiniz. 

MHRS sistemi için tıklayınız.

30 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 30 yaş üstü Covid-19 aşısı ne zaman olacak?

E- NABIZ, E- DEVLET AŞI RANDEVU ALMA EKRANI 2021

E Nabız sisteminden koronavirüs aşı randevusu almak için öncelikli olarak sisteme kayıt olmanız gerekmektedir. Sisteme kayıt olmakla zaman kaybetmek istemiyorsanız E- Devlet üzerinden giriş yaparak sisteme giriş yapabilirsiniz. Daha sonra karşınıza çıkan ekranda Covid- 19 aşısı seçeneğine tıklayın. 

Daha sonra karşınıza çıkan ekranda Sinovac ve Biontech aşısı seçeneklerinden birini seçtikten sonra il ve ilçe seçiminin ardından hastane seçimi yapın. Ardındansa aşı için randevu saatinizi belirleyin. 

Not: Dolu randevular gri şeklinde görünmektedir.

E Nabız sistemine giriş yapmak için tıklayınız.

30 yaş üstü aşılama ne zaman başlıyor? 30 yaş üstü Covid-19 aşısı ne zaman olacak?

182 ÜZERİNDEN KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU ALMA | 182 KORONA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Koronavirüs aşısı randevusu almak için telefonunuzdan 182'yi tuşlayın. Daha sonra sizlerden aşı randevusu almak için istenen tuşu tuşlayın. Akabinde ise operatörün sorduğu sorulara cevap vererek aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz.

Tayfun Altuntaş
Editör
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