2022 yılbaşı için geri sayıma geçilirken vatandaşlar yeni yıl planı yapmaya başladı. 2021 yılı için sona yaklaşırken vatandaşlar merakla 31 Aralık 2021'in hangi güne denk geleceğini ve o günün resmi tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Biz de bunun üzerine haberimizde 31 Aralık 2021 hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? Kamu kurumları açık mı, kapalı mı? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

31 ARALIK 2021 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, RESMİ TATİL Mİ?

Bu sene 31 Aralık Cuma gününe denk gelmektedir. 31 Aralık Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri kanununda yer almadığı için yarım veya tam gün resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Bu yıl da diğer yıllarda olduğu gibi 31 Aralık Cuma günü mesai yapılacaktır.

KAMU KURUMLARI AÇIK MI, KAPALI MI?

31 Aralık Cuma günü tatil olmadığı için kamu kurumları da dahil olmak üzere normal çalışma saatleri devam edecek. 1 Ocak Cumartesi günün hafta sonuna denk gelmesiyle tüm kamu kurumları tatil olacak.

1 OCAK 2022 CUMARTESİ GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

2022 yılının resmi tatillerinde 1 Ocak 2022 Cumartesi günü resmi tatil olarak yer alıyor. 1 Ocak 2022 Cumartesi gününün hafta sonu olması nedeniyle kamu kurumları hizmet vermeyecek.

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır.

Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.