Yılbaşı yaklaşırken öğrenciler, öğretmenler ve veliler tatil zamanlarını merak etmeye başladı. Peki, 31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü 2021? 31 Aralık'ta okul var mı 2021? Tüm merak edilenler haberimizde...

31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ 2021? 31 ARALIK'TA OKUL VAR MI 2021?

2022 yılının resmi tatilleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. 2022 yılının tatil günlerinde 1 Ocak 2022 Cumartesi günü tatil olarak belirlenmişti.1 Ocak tarihi çalışanlara tatil ancak, öğrencilerin zaten tatil gününe denk geliyor. 31 Ocak ise tatil değil.

31 ARALIK 2021 OKULLAR TATİL Mİ?

Yılbaşı gecesi olması dolayısıyla birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu, "31 Aralık Cuma günü tatil mı 2021?" olacak sorusu oldu. 31 Aralık Cuma günü, resmi tatil olmaması dolayısıyla normal seyrin devam edeceği gün olacak.

1 Ocak Cumartesi günü tüm kamu kurumları tatil olacak. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak kabul edilmemiştir.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde de ne yarım gün ne de tam gün resmi tatil yok. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çalışanlar hem de öğrenciler 1 gün tatil yapacak..

31 ARALIK GÜNÜ BANKALAR, POSTANELER AÇIK MI?

31 Aralık Cuma günü, resmi tatil olmaması dolayısıyla piyasa normal işleyişini sürdürecek. 1 Ocak Cumartesi gününün yılbaşı dolayısıyla resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 3 Ocak Pazartesi günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek.

YILBAŞI NEDİR?

Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcıdır. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Miladi (Gregoryen) takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır.

Pek çok kültürde yılbaşı gecesi, özel olarak hazırlanmış yiyecekler ve içecekler tüketilerek, çeşitli eğlenceler düzenlenerek geçirilir.

2022 RESMİ TATİL TARİHLERİ NASIL?

YENİ YIL TATİLİ

Resmi tatil takvimine göre Yılbaşı tatili 1 Ocak Cumartesi gününe denk gelecek.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI TATİLİ

19 Mayıs Atatürk`ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı Arifesi

Ramazan Bayramı 1.gün

Ramazan Bayramı 2.gün

Ramazan Bayramı 3.gün

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ TATİLİ

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi

Kurban Bayramı 1.gün

Kurban Bayramı 2.gün

Kurban Bayramı 3.gün

Kurban Bayramı 4.gün

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

YILBAŞI MESAJLARI NELERDİR?

Her yeni yıl bir başka güzel. 2020 yeni yıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeni yılınız kutlu olsun.

Düşsüz büyük şeyler yapılamaz. 2020 yılında tüm düşlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle.

Hiç hata yapmayan insan genellikle hiçbir şey yapamaz. 2020 yılında hatalarımızın az, başarılarımızın devamlı olması dileğiyle mutlu yıllar.

Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını. Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç. Yeni yılınız kutlu olsun.

Yeni yılda; hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu sefer… Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar…

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılı kutlu olsun.

Dün rüya yarın hayaldir. Rüyayı mutlu, hayali umutlu yapan bugündür, gönlün neyin özlemini çekiyorsa yarınlar sana onu getirsin. Yeni yılın kutlu olsun.